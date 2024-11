Die Evotec-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und verzeichnet am Montag einen weiteren Kursanstieg von 2,2 Prozent auf 7,30 Euro. Diese positive Entwicklung, die bereits Mitte September begann, gewinnt nun vor der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 6. November zusätzlich an Dynamik. Finanzexperten vermuten, dass Short-Seller ihre Positionen eindecken, was als treibende Kraft hinter der aktuellen Kursstärke gesehen wird. Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt die Aktie jedoch noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 21,69 Euro.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Während der Markt gespannt auf die kommenden Quartalsergebnisse wartet, prognostizieren Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 9,76 Euro für die Evotec-Aktie. Besonderes Augenmerk dürfte auf den Äußerungen des neuen CEO Christian Wojczewski zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens liegen. Trotz eines Verlustes von 0,54 Euro je Aktie im zweiten Quartal konnte Evotec seinen Umsatz um 6,95 Prozent auf 182,12 Millionen Euro steigern, was auf ein robustes Geschäftsmodell hindeutet.

