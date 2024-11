Im Oktober haben viele Märkte in den ersten beiden Wochen neue historische Hochs markiert, worauf in der zweiten Monatshälfte und damit im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen eine Abwärtstendenz auf breiter Front folgte. Dadurch wurde der Oktober in allen Märkten mit Minuszeichen beendet, womit sich die Börsen für die traditionelle Jahresend-Rallye bereinigt haben könnten....

