Crayon gab heute bekannt, dass es im Rahmen der neuen Generative AI Partner Innovation Alliance des Unternehmens mit Amazon Web Services (AWS), einem Unternehmen von Amazon.com, Inc., zusammenarbeiten wird. Die Generative AI Partner Innovation Alliance wird dazu beitragen, die Reichweite des AWS Generative AI Innovation Center (GenAIIC) zu vergrößern und zu erweitern ein Programm, das AWS-Kunden dabei unterstützt, generative KI-Lösungen erfolgreich zu entwickeln und einzusetzen.

Das AWS GenAIIC wurde ursprünglich im Juni 2023 ins Leben gerufen und bringt Kunden mit AWS-KI/ML-Wissenschaftlern und -Strategieexperten zusammen. Es unterstützt Unternehmen dabei, generative KI-Lösungen zu konzipieren, zu identifizieren und zu entwickeln. Seit seiner Gründung hat das GenAIIC Tausenden von Kunden, darunter DoorDash, Nasdaq, und PGA TOUR dabei geholfen, mit generativer KI erfolgreich zu sein. Tatsächlich sind mehr als 50 der im Rahmen des GenAIIC entwickelten Proof-of-Concept-Lösungen nun für Kunden in Produktion.

Als Teil der Partner Innovation Alliance wird Crayon die bewährte Methodik von GenAIIC nutzen und mit AWS zusammenarbeiten, um mehr Kunden weltweit den Zugang zu wichtigen Ressourcen für Machbarkeitsstudien und Produktionsimplementierungen zu ermöglichen und dabei branchen- und regionsspezifisches Fachwissen einzubringen. Durch die Abstimmung mit der Infrastruktur und den Ressourcen von AWS kann Crayon seine KI-Innovationspipeline beschleunigen, sein Dienstleistungsportfolio erweitern und seine Position als vertrauenswürdiger Berater für Unternehmen stärken, die weltweit transformative KI-Lösungen suchen.

"Da sich die Fähigkeiten der generativen KI weiterhin rasant weiterentwickeln, ist die Gewährleistung von Vertrauen und Compliance für die Akzeptanz in Unternehmen von entscheidender Bedeutung insbesondere in stark regulierten Branchen", so Florian Rosenberg, CTO bei Crayon. "Im Rahmen der Partner Innovation Alliance werden wir eng mit AWS zusammenarbeiten, um strenge Sicherheits-, Risikomanagement- und Governance-Rahmenbedingungen zu implementieren, die es unseren Kunden in ganz Europa ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der generativen KI vertrauensvoll und verantwortungsbewusst zu nutzen."

Crayon hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und ist mit einem engagierten Team von 4.000 Fachleuten in 46 Ländern weltweit tätig. Wir sind führend in der IT-Optimierung und -Innovation und ein vertrauenswürdiger Berater bei der strategischen Software-Akquisition, der kontinuierlichen Optimierung des IT-Bestands und der Maximierung der Rendite von Investitionen in Cloud, Daten und KI.

