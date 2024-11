Die Aktie von Viking Therapeutics haussiert am Montag um 26 Prozent, nachdem eine klinische Studie mit seiner experimentellen oralen Gewichtsabnahmepille vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat.Eine Studie mit der oralen Gewichtsabnahmepille namens VK2735 an übergewichtigen Erwachsenen ergab, dass diejenigen, die eine Dosis von 100 Milligramm einnahmen, nach 28 Tagen durchschnittlich 8,2 Prozent ihres Körpergewichts verloren, was 6,8 Prozent mehr ist als bei Patienten, die ein Placebo einnahmen. Dies geht aus der Präsentation des Biotech-Unternehmens auf der ObesityWeek-Tagung am Sonntag hervor. Kein Patient, der die höchste Dosis einnahm, brach die Einnahme ab. Etwa 92 Personen in der …