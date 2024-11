München (ots) -Über die Ergebnisse, Entwicklungen und Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahl diskutiert Sandra Maischberger unter anderem mit:Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU (Bundesverteidigungsminister a.D.)Emily Haber (ehem. Botschafterin Deutschlands in den USA)Serap Güler, CDU (Verteidigungspolitikerin)Beatrix von Storch, AfD (stellv. Fraktionsvorsitzende)Ralf Stegner, SPD (Außenpolitiker)Norbert Röttgen, CDU (Außenpolitiker)Constance Chucholowski (Democrats Abroad)Eric T. Hansen (US-Autor und Trump-Wähler)Gayle Tufts (deutsch-US-amerikanische Entertainerin)Hannes Jaenicke (deutsch-US-amerikanischer Schauspieler)Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)Anna Schneider (Die Welt)Jan Fleischhauer (Focus)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information, Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5901075