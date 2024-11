Die Henkel-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen bemerkenswert stabil. Am 4. November 2024 notierte sie bei 79,64 Euro, was einem leichten Anstieg von 0,33% gegenüber dem Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung setzt sich fort, nachdem die Aktie bereits im vergangenen Monat um 0,13% zulegen konnte. Besonders erfreulich für Anleger ist die Jahresperformance: Mit einem Plus von 17,19% hat sich der Kurs deutlich über dem Vorjahresniveau etabliert.

Charttechnische Signale deuten auf weiteres Potenzial hin

Analysten beobachten aufmerksam die jüngsten charttechnischen Entwicklungen. Am 3. November wurde eine relevante Formation im Chart identifiziert, die auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Zudem wurde am 4. November ein Candlestick-Hammer-Signal verzeichnet, was oft als Indikator für eine mögliche Trendwende oder Fortsetzung des Aufwärtstrends interpretiert [...]

