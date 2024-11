Soest (ots) -Nicht nur bleiben qualifizierte Fachkräfte in vielen Branchen rar, auch die Kundengewinnung wird angesichts wachsenden Konkurrenzdrucks immer schwieriger. Dennis Stecker und Rene Käuper von der STECKER & KÄUPER GmbH haben erkannt, wie sich das Potenzial des Content-Marketings dabei gezielt ausschöpfen lässt und Unternehmen zu nachhaltigem Erfolg verhilft. Wie sie ihren Kunden unter die Arme greifen und welche Erfolge sie damit erzielen, erfahren Sie hier.Digitale Maßnahmen schienen für viele Firmen anfangs die Lösung für den wachsenden Druck zu sein, neue Mitarbeiter und weitere Kunden zu gewinnen - doch die meisten von ihnen mussten schnell feststellen, dass die damit beauftragten Agenturen die hohen Erwartungen meist nicht erfüllten. Ihre Recruiting- und Werbebudgets gingen damit größtenteils verloren, ohne dass nennenswerte Erfolge erzielt wurden. Die Folge: Der Arbeitsaufwand für die bestehenden Teams stieg und das Wachstum betroffener Unternehmen stagnierte. Umso größer ist der Wunsch, sich endlich aus dieser Situation zu befreien - wie aber soll das gelingen? "Wir haben es bei der Mitarbeiter- und Kundengewinnung mit zwei Phänomenen zu tun, die einander verstärken", erklärt Dennis Stecker, Geschäftsführer der STECKER & KÄUPER GmbH. "Zum einen drängen zahlreiche Agenturen auf den Markt, die schlechte Arbeit leisten, weil ihnen oft sowohl das nötige fachliche Know-how, als auch Praxiserfahrung sowie branchen- und zielgruppenspezifische Kenntnisse fehlen, zum anderen ist aufgrund der breiten Akzeptanz von digitalen Maßnahmen eine höhere Qualität erforderlich.""Gerade Content-Marketing erfordert heute ein weitergedachtes Konzept, das die Unternehmen von der Konkurrenz abhebt und echte Resultate liefert", fügt Rene Käuper hinzu, der bei der STECKER & KÄUPER GmbH für die Expertise im Online-Marketing verantwortlich ist. Dennis Stecker und Rene Käuper kombinieren ihre langjährige Erfahrung in Personal- und Online-Marketing und haben mit ihrem 10-köpfigen Team einen umfassenden Ansatz entwickelt. Damit unterstützen sie eine breite Palette von Kunden in der DACH-Region sowie international und arbeiten mit unterschiedlichsten Betrieben - vom kleinen Handwerksbetrieb, privaten Zahnärzten oder Einzelunternehmen aus der Gesundheits- und Ernährungsbranche, bis hin zu renommierten Konzernen wie STRABAG und ARBONIA. Die Content-Marketing-Agentur sorgt dabei mit gezieltem Branding auf allen Kanälen für ein stimmiges Gesamtbild ihrer Kunden und nutzt digitale Prozesse, um gezielt qualifizierte Bewerber und potenzielle Kunden anzusprechen.Ganzheitlicher Ansatz für langfristigen Erfolg: Wodurch sich das Angebot der STECKER & KÄUPER GmbH auszeichnetDie STECKER & KÄUPER GmbH bietet nicht nur einfache Kampagnen zur Mitarbeiter- und Kundengewinnung - vielmehr verfolgt sie einen ganzheitlichen Ansatz, der eine professionelle, digitale Unternehmenspräsenz als entscheidenden Faktor für erfolgreiches Recruiting und kontinuierliche Neukundengewinnung sieht. Neben Content-Marketing umfasst das Angebot der Agentur auch umfassendes Social-Media-Marketing, eine professionelle Website-Pflege sowie die Produktion von Image-Filmen und Podcasts.Das Ziel: Durch eine stimmige Außendarstellung und den gezielten Aufbau sowie die Pflege von Social-Media-Kanälen wird eine kontinuierliche Sichtbarkeit und Markenstärke geschaffen, die sowohl qualifizierte Fachkräfte als auch kaufkräftige Kunden anzieht. "Für uns stehen maßgeschneiderte Lösungen im Vordergrund - und die können nur durch eine gründliche Analyse und eine intensive Zusammenarbeit entstehen", fasst Dennis Stecker zusammen und verdeutlicht damit, wie die STECKER & KÄUPER GmbH individuell auf die Bedürfnisse und Budgets ihrer Kunden eingeht.Erfolgreiche Kampagnen und zufriedene Kunden: Was die STECKER & KÄUPER GmbH bereits für andere Unternehmen erreicht hat"Jeder Kunde hat andere Anforderungen - und genau darauf stimmen wir unsere Strategien ab", führt Rene Käuper weiter aus. Ein Beispiel hierfür ist ein Baumpflegedienst, der seine Mitarbeiterzahl durch eine maßgeschneiderte Social-Recruiting-Kampagne von 3 auf 20 ausbauen konnte. Zuvor hatte der Betrieb Schwierigkeiten, Fachkräfte für spezialisierte Tätigkeiten wie Baumkletterer und Baumpfleger zu finden. Durch gezielte, bedarfsorientierte Ansprache half die STECKER & KÄUPER GmbH dem Unternehmen, ein starkes Team aufzubauen, was ihm erhebliches Wachstum ermöglichte.Auch für Großkunden wie STRABAG erzielte die Content-Marketing-Agentur beeindruckende Erfolge: Mithilfe einer standortspezifischen Kampagne, welche die regionalen Besonderheiten des Bauunternehmens betonte, konnten zahlreiche Kontakte generiert werden. So gingen beispielsweise innerhalb kurzer Zeit 200 Bewerbungen ein, was den Personalmangel des Unternehmens nachhaltig reduzierte. 