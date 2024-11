Solana News: Höchster Wert überhaupt - so viele SOL-Adressen waren im Oktober aktiv

Solana wird seit der Blockchain-Einführung im Jahr 2020 als "Ethereum Killer" bezeichnet, hatte jedoch lange Zeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Dazu zählten unter anderem regelmäßige Ausfälle des Netzwerks sowie die Insolvenz der Kryptobörse FTX, die Ende 2022 den SOL-Preis auf ein Niveau von unter 10 US-Dollar drückte.

Mittlerweile sind all diese Probleme nicht nur der metaphorische Schnee von gestern, sondern das Solana-Netzwerk konnte sich längst als einer der wichtigsten Anbieter für verschiedene Krypto-Projekte am Markt etablieren. Jetzt zeigen die aktuellen Daten, dass Solana im vergangenen Oktober so viele aktive Krypto-Adressen hatte wie noch nie zuvor.

Fast 15 Prozent im Plus: Der "Uptober" war für Solana ein voller Erfolg

Die offiziellen Daten von TheBlock belegen, dass der Oktober 2024 gezeigt hat, was für ein enormes Potenzial im Solana-Netzwerk steckt: Mehr als 123 Millionen aktive Krypto-Adressen waren im vergangenen Monat im SOL-Netzwerk unterwegs. Das ist ein enormer Anstieg, gerade im Vergleich zum Start des aktuellen Jahres, denn noch im Januar 2024 lag diese Zahl bei weniger als 12,7 Millionen.

Dabei verrät ein Blick auf das vergangene Jahr (siehe Bild unten), wie unerwartet stark der Anstieg in der Nutzeraktivität wirklich ist. Denn obwohl bereits seit Juni jeder Monat einen neuen Rekord aufstellen konnte, lag die Anzahl der aktiven SOL-Adressen im August noch bei 26,3 Millionen und wurde bereits im September auf einen Wert von über 86,3 Millionen katapultiert. Mit jetzt über 123 Millionen aktiver Wallets wurde ein absoluter Spitzenwert erreicht, der selbst die Konkurrenz übertreffen konnte.

Die Monatsübersicht der aktiven Solana-Adressen (Quelle: The Block)

Zum Vergleich: Die TheBlock-Daten zum Ethereum-Netzwerk zeigen einen unglaublichen Unterschied, denn mit gerade einmal 13,7 Millionen aktiver ETH-Adressen liegt die zweitgrößte Kryptowährung der Welt weit hinter Solana. Das zeigt auch ein Blick auf die Marktkapitalisierung, denn zwar liegt Ethereum hier weiterhin mit über 298 Milliarden US-Dollar unangefochten auf Platz 2, während Solana mit über 77,5 Milliarden US-Dollar aktuell den fünften Platz im Krypto-Ranking einnimmt. Doch im vergangenen Jahr legte die Marktkapitalisierung von Solana um 300 Prozent zu, während Ethereum gerade einmal 30 Prozent an Zuwachs verzeichnen konnte.

Der treibende Faktor für das Solana-Netzwerk sind ganz klar die vielen Meme-Coin-Projekte, die von immer mehr Anlegern aus Spekulationszwecken erworben werden. Gerade in diesem Zusammenhang werden auch Konzepte wie Crypto All-Stars (STARS) immer interessanter, die für diese Meme-Token ein Staking-Programm bieten. Damit haben die Investoren die Chance, nicht nur mit den Solana-Meme-Coins zu spekulieren, sondern tatsächliche Renditen zu erwirtschaften.

3-Millionen-Dollar-Marke geknackt: Starke Zuflüsse für Crypto All-Stars im Vorverkauf

Wie stark das Interesse an entsprechenden Staking-Angeboten ist, zeigt das rasante Wachstum von Crypto All-Stars: Derzeit befindet sich die Staking-Plattform "MemeVault" zwar noch in der Presale-Phase, sammelte jedoch innerhalb weniger Wochen bereits über 3 Millionen US-Dollar an Kapital. Dabei konzentriert sich das Projekt derzeit noch voll und ganz auf den Vorverkauf.

Das wird unter anderem dann klar, wenn ein Blick auf das Presale-Staking-Angebot geworfen wird, denn frühzeitige Anleger des nativen STARS-Tokens erhalten hier derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 516 Prozent.

Die Tokenomics des STARS-Token in der Übersicht

Nachdem der offizielle Coin Launch vollzogen wurde, werden zunächst elf verschiedene Meme-Token unterstützt. Dazu zählen viele beliebte Solana-Meme-Coins, aber auch große Kryptowährungen wie Dogecoin, Shiba Inu oder der auf der Ethereum-Blockchain basierende Pepe Coin. Damit soll ein möglichst breites Portfolio abgedeckt werden.

Später sollen zudem nach und nach weitere Meme-Coin-Währungen implementiert werden, um allen Plattformnutzern die Möglichkeit zu bieten, aus ihren eigenen Token Gewinne zu erzielen. Ausgezahlt werden die Staking-Renditen übrigens immer in Form des nativen STARS-Tokens, der ebenfalls langfristig in der MemeVault genutzt werden kann - und sogar die höchste APY liefern soll.

