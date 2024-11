Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,5 Prozent erreichte der Kurs 56,77 EUR, was Anleger aufhorchen ließ. Trotz eines Umsatzeinbruchs von 7,18 Prozent im letzten Quartal zeigt sich die Aktie widerstandsfähig. Das Handelsvolumen von 361.093 Aktien unterstreicht das anhaltende Interesse der Investoren.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 9,84 EUR je Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 73,90 EUR sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Allerdings wird für 2024 eine geringere Dividende von 4,47 EUR erwartet, verglichen mit 5,30 EUR im Vorjahr. Die nächsten Quartalsergebnisse, die am 13. Februar 2025 veröffentlicht werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Automobilherstellers geben.

