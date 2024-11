NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 60 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die avisierte Produktionskürzung von Belarus wäre positiv für die Aktien von Kali-Produzenten wie Nutrien und Mosaic, schrieb Analyst Andrew Wong am Montag in seinem Kommentar. Der Markt würde deutlich ausgedünnt und die Preise dürften anziehen. Wong sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass am Kali-Markt der Boden erreicht ist./ag/gl



