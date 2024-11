Die Infineon-Aktie zeigt sich derzeit volatil am deutschen Aktienmarkt. Während der Kurs am Vormittag leicht nachgab, konnte er sich im Tagesverlauf erholen und notierte zuletzt bei 29,62 Euro, was einem Plus von 0,9 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 600.000 Aktien. Trotz der aktuellen Schwankungen sehen Analysten weiterhin Potenzial für den Halbleiterhersteller.

Aussichten und Herausforderungen

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 1,83 Euro und eine Dividende von 0,351 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 40 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Allerdings bereiten der zunehmende Gegenwind aus dem Automobilsektor und die verzögerte Nachfragebelebung den Investoren Sorgen. Die kommende Quartalspräsentation am 12. November könnte weitere Einblicke in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

Infineon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Infineon-Analyse vom 4. November liefert die Antwort:

Die neusten Infineon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Infineon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Infineon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...