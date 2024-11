Leipzig (ots) -Echte Freundschaft in der Film- und Fernsehwelt: Die Schauspieler Tan Caglar und Jascha Rust zeigen in ihrem neuen gemeinsamen Podcast "Freundschaft auf Rezept", wie es geht. Kennengelernt haben sich die beiden bei den Dreharbeiten zur ARD-Serie "In aller Freundschaft". Seitdem sind sie nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera beste Freunde. Und genau darum geht es im Podcast: um Freundschaft und alles, was dazu gehört. Tiefgründig und ehrlich, frech und witzig erzählen Tan und Jascha aus ihrem Privat- und Berufsleben. Sie plaudern über ihre Erlebnisse in der Medienwelt, aber vor allem auch über sich selbst, über ihre Höhen und Tiefen, über persönliche Eigenarten und die großen und kleinen Dinge des Lebens. Ab heute gibt es den Podcast immer montags in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/freundschaft-auf-rezept-der-podcast-mit-tan-caglar-und-jascha-rust/13832539/) zum Anhören und als Video-Podcast in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/freundschaft-auf-rezept/staffel-1/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9zdGFmZmVsc2VyaWUtZnJldW5kc2NoYWZ0LWF1Zi1yZXplcHQ/1) zu sehen."Als wir 2021 für 'In aller Freundschaft' eine neue starke Rolle gesucht und in Tan Caglar den perfekten Schauspieler dafür gefunden haben, wer hätte da gedacht, dass wir so viele schöne Projekte miteinander umsetzen werden?", so MDR-Programmdirektorin Jana Brandt. Tan Caglar ist mittlerweile mehr als ein starker Part bei "In aller Freundschaft". Er ist Host der MDR-Inklusionsreihe "Selbstbestimmt" und nun auch gemeinsam mit IaF-Kollege Jascha Rust Host für den Podcast "Freundschaft auf Rezept". "Für mich schließt sich hier ganz wunderbar ein Kreis und ich freue mich auf tiefgründige wie unterhaltsame Gespräche der beiden über neue Männlichkeit, Freundschaft und viele andere spannende Themen", so Jana Brandt weiter.Einmal pro Woche tauschen nun Tan Caglar und Jascha Rust den Arztkittel der ARD-Serie "In aller Freundschaft" gegen das Mikrofon für den MDR-Podcast "Freundschaft auf Rezept", um über alles zu reden, was sie fernab ihrer Rolle in Deutschlands beliebtester Krankenhausserie beschäftigt. Offen sprechen sie über persönliche Herausforderungen, ihre gemeinsamen Erfahrungen und die Themen, die sie bewegen - von Selbstzweifeln bis hin zu beruflichen Erfolgen.Mit etwas Lampenfieber starten die beiden ihre allererste Podcast-Folge: "Ich bin wirklich aufgeregt. Es ist eine positive Aufregung. Als ich früher zum Schwimmunterricht gegangen bin, da hatte ich immer ein bisschen Schiss vor dem Wasser und gleichzeitig war es aufregend. Und heute habe ich ein bisschen Schiss", gesteht Jascha Rust vor der Aufzeichnung der ersten Podcastfolge. Und Tan Caglar ergänzt: "Jascha ist ein sehr sehr guter Zuhörer. Für mich ist das einer der wichtigsten Aspekte, dass ich mich verstanden fühle."Das besondere Extra an dem Format: Fans der beiden Schauspieler müssen auch beim Podcast nicht auf ein Bewegtbild verzichten. "Freundschaft auf Rezept" ist nicht nur in der ARD Audiothek zum Anhören verfügbar, sondern auch als Videopodcast in der ARD Mediathek abrufbar."Freundschaft auf Rezept" ist eine Produktion von Mia Media im Auftrag des MDR. Executive Producer ist Jana Lindner (Mia Media), Produzentin ist Chiara Battaglia (MDR), die Redaktion hat Ulivia Gattermann (MDR). Ab dem 04. November 2024 immer montags in der ARD Audiothek und ARD Mediathek.Hinweis für Journalistinnen und JournalistenUnter diesem Link (http://www.mdr.de/s/freundschaftaufrezept) stehen weitere Informationen, Bild- und Videomaterial sowie Interviews mit den Hosts, der Produzentin und Redakteurin zur weiteren Verwendung zur Verfügung.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5901226