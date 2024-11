Hamburg / Essen (ots) -- Telekom verteidigt Spitzenplatz, gefolgt von Vodafone und Telefonica- Neuer Anbieter 1&1 wurde getestet, aber nicht verglichenFunklochrepublik Deutschland? Oder doch nicht? Zum dritten Mal hat das Team von FUNKEs Verbraucherportal IMTEST in Zusammenarbeit mit der zafaco GmbH die deutschen Mobilfunknetze getestet. Fazit: Es gibt sie noch, die weißen Flecken auf der Deutschland-Karte für die Mobilfunkabdeckung, und sie schließen sich nur langsam. Dafür sind bei allen anderen wichtigen Punkten - Stabilität, Sprachqualität, mobile Internetnutzung - deutliche Leistungssteigerungen bei allen Kandidaten erkennbar.Am Ende des umfangreichen Tests stand fest: Die Telekom verteidigt ihren Spitzenplatz (Gesamtnote sehr gut, 1,29). Auf Platz 2 verbesserte sich im Vergleich zum letzten Test Vodafone (Gesamtnote gut,1,57) und tauschte die Position mit dem jetzt drittplatzierten Anbieter Telefonica (Gesamtnote gut, 1,61). Zum ersten Mal hat IMTEST auch den neuen Anbieter 1&1 überprüft. Da der Anteil der eigenen Netzverfügbarkeit in den Messungen unter 2 Prozent lag, wurde entschieden, 1&1 außerhalb der regulären Bewertung zu betrachten.Alle Ergebnisse im Detail gibt es auf IMTEST.de (https://www.imtest.de/).Und so liefen die Tests ab:Um ein genaueres Bild von der gesamtdeutschen Lage zu bekommen, haben die Tester*innen von IMTEST und zafaco die Resultate aus tausenden Kilometern Messfahrten durch Deutschland, Verbindungsprüfungen über Messstationen sowie nutzerbasierte Messungen zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst und zeigen so, welcher Netzanbieter in Deutschland im Mobilfunk die Nase vorn hat. Zum ersten Mal wurde eine neue, besonders umfangreiche Testmethodik angewandt, die sowohl die Netzleistung als auch das reale Nutzererlebnis optimal abbildet.Die Analyse der Netzqualität wurde unter anderem in 30 Städten sowie entlang von Autobahnen und Landstraßen durchgeführt. Bewertet wurden fünf zentrale Dimensionen, die verschieden Kategorien wie Telefonie, Daten, Surfen, Streaming und Social Media umfassen, wobei insgesamt 71 Qualitätsmerkmale berücksichtigt wurden. Besonders relevant für Homeoffice und mobiles Arbeiten war die Untersuchung netzübergreifender Verbindungen, die sowohl zwischen Mobilfunk- und Festnetzen als auch zwischen verschiedenen Mobilfunknetzen getestet wurden. Zusätzlich wurden Crowdsourcing-Daten der Breitbandmessung der Bundesnetzagentur ausgewertet, um ein genaues Bild des Nutzererlebnisses in der Bundesrepublik zu erhalten. Hierbei wurden insbesondere die Download- und Upload-Raten analysiert und mit der maximal möglichen Übertragungsrate verglichen.Kontakt zur Redaktion:Jan BrunsLeiter Verbrauchertest / Mitglied d. ChefredaktionT +49 40 5544 71228M +49 152 310 411 89E jan.bruns@funkemedien.deI www.imtest.deOriginal-Content von: IMTEST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172450/5901251