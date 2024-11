Fielmann erzielte in den ersten neun Monaten 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 13% yoy auf EUR 1,7 Mrd., angeführt von einem organischen Wachstum von 5% yoy und 8% yoy aus anorganischen Beiträgen. Das bereinigte (adj.) EBITDA stieg ebenfalls um 13% yoy auf EUR 379 Mio., wobei die Marge mit 22,4% yoy stabil blieb. Fielmann bekräftigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 und erwartet einen Konzernumsatz von EUR 2,3 Mrd. (+15% gg. Vj.) und eine Verbesserung der EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr (einschließlich des US-Geschäfts), die im Geschäftsjahr 25 rund 24% erreichen soll. Das Unternehmen hat wichtige Schritte unternommen, um in neue Märkte zu expandieren und Cross-Selling in angrenzende Produktkategorien wie Hörgeräte zu betreiben. Dies treibt das Umsatzwachstum voran. Was die Rentabilität betrifft, so unterstützen das Kosteneffizienzprogramm in Europa und die Synergieeffekte aus den Übernahmen in den USA die Margen. Aufgrund der unangefochtenen Position als Marktführer im deutschen und europäischen augenoptischen Einzelhandel und des produktivitätsorientierten Ansatzes sehen die Analysten von mwb research Fielmann weiterhin als einen der Qualitätswerte an der deutschen Börse. Die Analysten bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 66,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





