Die GEA Group Aktie verzeichnete am 1. November 2024 einen leichten Kursanstieg auf 45,44 Euro, was den positiven Trend der letzten Zeit fortsetzt. Der aktuelle Kurs liegt bei 45,43 Euro (Stand: 04. November 2024), was einem minimalen Rückgang von 0,18% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser geringfügigen Schwankung zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Jahresperformance mit einem Plus von 37,06%.

Analysten sehen Potenzial

Eine kürzlich veröffentlichte Analystenbewertung unterstreicht das Vertrauen in die GEA Group. Von 18 Analysten empfehlen 13 die Aktie zum Kauf, während nur 3 zum Verkauf raten. Diese überwiegend positive Einschätzung deutet auf ein mögliches Wachstumspotenzial hin. Die GEA Group, ein führender Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie, scheint mit ihrer Fokussierung auf Prozesstechnik und Komponenten gut [...]

Hier weiterlesen