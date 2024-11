wO Börsenlounge: Nvidia | Viking | Nio - Spezial zur US-Wahl & Zinsentscheid

Diese Woche geht es wieder richtig rund. Dienstag steht die US-Präsidentschaftswahl auf dem Programm, Donnerstag der Zinsentscheid der Fed. Wir haben geschaut, was die Anleger erwartet und worauf sie achten sollten. Zwischen Wahl und Zinsentscheid gibt es diese Woche auch wieder Quartalszahlen in Hülle und Fülle. Heute Abend zum Beispiel gibt es den Bericht von Palantir. Wir haben uns mal angeschaut, was der Datenbank-Spezialist abliefern muss. Die Aktie von Nvidia startet gut in die neue Woche. Freitag nach Börsenschluss wurde bekanntgegeben, dass der KI-Champion in den Dow Jones Index kommt und Intel dort verdrängt. Noch besser starten die Aktien von Viking Therapeutics in die Woche. Nach …

Den vollständigen Artikel lesen ...