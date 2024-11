Bensheim (ots) -Die Full-Service-Agentur tma pure erweitert ihr Portfolio um eine innovative Eigenmarke: PURE & GREAT. Das neue Müsli- und Porridge-Label setzt auf natürliche Zutaten und veganes Protein. Das Ziel? Eine ehrliche Ernährung ohne Kompromisse - ohne überflüssige Zusätze, dafür voller hochwertiger Inhaltsstoffe.Ein Familienprojekt mit klarer VisionTom Angotti und Daniel Margraf gründeten PURE & GREAT, um eine Marktlücke zu schließen. Das sportbegeisterte Vater-Sohn-Duo suchte vergeblich nach einem Müsli, das ohne künstliche Zusätze auskommt und gleichzeitig proteinreich ist. "Wir haben einfach das Müsli entwickelt, das wir uns selbst immer gewünscht haben. Etwas, das wir mit gutem Gewissen täglich essen können", erklärt Tom Angotti, Gründer von PURE & GREAT. Die Lösung? Ihre eigene Marke, die genau das bietet: natürliche Ernährung ohne Kompromisse.Reine Zutaten - echter GeschmackDie Produktpalette von PURE & GREAT umfasst derzeit neun Müsli- und Porridgevarianten, die alle frei von Industriezucker, Süßstoffen, Aromastoffen und Emulgatoren sind. Selbst vermeintlich natürliche Zusätze wie Apfelsaftpulver werden bewusst nicht verwendet. Stattdessen bietet PURE & GREAT eine natürliche Geschmackserfahrung, die den Körper nachhaltig mit Nährstoffen versorgt. Ein besonderes Merkmal der Produkte ist der hohe Anteil an veganem Protein in ausgewählten Sorten, das den täglichen Energiebedarf unterstützt.tma pure als ImpulsgeberPURE & GREAT beweist, dass tma pure nicht nur kreative Lösungen für Kund*innen bietet, sondern auch erfolgreich eigene Marken aufbaut. Das Label steht für mehr als nur gesunde Ernährung - es verkörpert eine klare Mission: hochwertige Ernährung, die den Körper optimal versorgt.Weitere Informationen unter pureandgreat.dePressekontakt:tma pure GmbH c/o PURE & GREATThomas AngottiWerner-von-Siemens-Str. 3064625 Bensheimhttps://pureandgreat.depr@tma-pure.deOriginal-Content von: tma pure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113363/5901310