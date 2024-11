Weiden (www.fondscheck.de) - Die vielleicht spannendste Woche des Jahres läuft, so die Experten von Robert Beer Investment.Neben den Präsidentschaftswahlen in den USA, bei denen die jüngsten Umfragen einen unerwartet spannenden Ausgang vorhergesagt hätten, habe am Donnerstag die FED getagt. Zudem würden in China Details zum Ende September verkündeten Konjunkturpaket erwartet, hier tage der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses vom 4. bis 8. November. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...