Suess MicroTec, ein führender Anbieter von Halbleiterausrüstung, plant eine signifikante Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Taiwan. Das Unternehmen hat einen langfristigen Mietvertrag für eine neue 18.000 Quadratmeter große Fertigungsstätte in Zhubei unterzeichnet. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum zu bedienen und die Marktposition zu festigen. Mit Investitionskosten von 15 bis 20 Millionen Euro soll die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2025 anlaufen, wodurch die Reinraumfläche verdoppelt und die Flexibilität erhöht wird.

Positive Auswirkungen auf Geschäftsentwicklung

Die Expansion in Taiwan unterstreicht das Vertrauen von Suess MicroTec in zukünftiges Wachstum. Analysten erwarten für das dritte Quartal 2023 ein starkes Umsatzwachstum von etwa 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich getrieben durch Advanced Backend Solutions und Temporary Bonders. Trotz dieser positiven Aussichten wird die Aktie derzeit mit einem Abschlag von rund 35 Prozent gegenüber Wettbewerbern gehandelt, was einige Experten als ungerechtfertigt erachten und Potenzial für eine Neubewertung sehen.

