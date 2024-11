Laut einer Umfrage von ImmoScout24 und immoverkauf24 ist nur etwa jeder zweite Eigentümer über den aktuellen Wert seiner Immobilie im Bilde. 52% der Befragten sind der Meinung, dass ihre Immobilie an Wert zulegen wird. 61% würden das eigene Zuhause eher verkaufen als vermieten. Eine eigene Immobilie stellt eine gute Vermögenssicherung dar. Die Investition in die eigenen vier Wände ist in der Regel hoch und Eigentümer zahlen häufig über eine lange Zeit den Hauskredit ab. Über den aktuellen Wert der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...