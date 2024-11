DJ Wirtschaftsministerium gibt Sovereign Tech Fund dauerhafte Heimat

DOW JONES--Das Bundeswirtschaftsministerium will das vor zwei Jahren gestartete Förderprogramm für Open-Source-Software, der Sovereign Tech Fund (STF), unter dem Dach der neuen Sovereign Tech Agency rechtlich verstetigen und damit eine dauerhafte Heimat geben. Das Ministerium sieht in den offenen digitalen Basistechnologien, die einen freien Zugriff auf den Quellencode zum Ziel haben, einen wichtigen Faktor für Innovationen, da sie von Wirtschaft und Wissenschaft breit eingesetzt werden. Die Arbeit des STF und der Sovereign Tech Agency trägt laut Ministerium wesentlich zum Innovationsökosystem und zur digitalen Souveränität Deutschlands und Europas bei.

"Die Verstetigung des Sovereign Tech Fund in der neuen Sovereign Tech Agency ist die logische Konsequenz aus zwei Jahren erfolgreicher Pionierarbeit. Open-Source-Komponenten bilden eine wichtige Grundlage der weltweiten digitalen Infrastruktur", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner. Allerdings hingen Aktualität und Sicherheit viel zu häufig davon ab, dass engagierte Entwickler die Komponenten in der Regel unvergütet in ihrer Freizeit pflegen. Der STF zeige hingegen, dass es auch anders gehe. Er habe die Pflege von Open-Source-Basistechnologien professionalisiert, so das Ministerium.

"Er hat sich damit zu einer respektierten Größe in der Open-Source-Community entwickelt. Mit der Verstetigung in einer Tochtergesellschaft der Bundesagentur für Sprunginnovationen erhält der STF nun eine neue, dauerhafte Heimat und die Open-Source-Community auch langfristig eine zentrale Anlaufstelle", so Brantner. Konkret identifiziert der STF kritische digitale Basistechnologien und vergibt Aufträge, um in deren Absicherung und Weiterentwicklung zu investieren. Insbesondere Startups und kleine und mittlere Unternehmen profitieren nach Angaben des Ministeriums von frei verfügbaren und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Softwarekomponenten.

Bislang wurden Aufträge an 60 kritische Technologieprojekte, wie Pendulum, Prossimo, logback, Yocto Projekt, mit einem Gesamtvolumen von rund 23,5 Millionen Euro erteilt. Der STF hat laut Ministerium außerdem drei Open-Source-Wettbewerbe (Challenges) gestartet und das Bug-Resilience-Projekt zur Offenlegung und Behebung von Schwachstellen in der Open-Source-Software-Infrastruktur initiiert.

