Leipzig (ots) -Christin Bohmann übernimmt ab 1. Dezember 2024 die Leitung der Hauptredaktion Information und Innovation und wird neue medienübergreifende MDR-Chefredakteurin. Die bisherige Redaktionsleiterin von MDR Aktuell Online folgt auf Julia Krittian, die zum HR gewechselt ist.Ralf Ludwig, MDR-Intendant"Ich freue mich sehr, dass wir mit Christin Bohmann eine erfahrene, engagierte und empathische Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen für die Position der MDR-Chefredakteurin gewinnen. Als Redaktionsleiterin von MDR Aktuell Online hat Christin Bohmann das heutige Online-Nachrichtenangebot des MDR in ihrer Verantwortung von der Website über die App bis zum MDR-Text und Social Media maßgeblich weiterentwickelt und mit entscheidenden Impulsen zum digitalen Wandel des MDR beigetragen. Sie besticht operativ und strategisch durch exzellentes Fachwissen, hohe Innovationskraft, Nachrichtenkompetenz und Führungsstärke. Christin Bohmann ist intern wie extern in hohem Maße anerkannt und in der Medienbranche gut vernetzt."Jana Brandt, MDR-Programmdirektorin Halle und komm. Leipzig"Frau Bohmann steht für den digitalen Wandel und eine moderne Führungs- und Zusammenarbeitskultur. Sie überzeugt mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Motivationsfähigkeit. Mit ihrer Qualifikation, ihrer langjährigen Berufserfahrung in der Programmentwicklung und -umsetzung im Bereich Information, ihren Erfahrungen mit Transformationsprozessen, ihrer starken regionalen Verbundenheit und ihrer modernen Führungsphilosophie wird sie die Weiterentwicklung des MDR als crossmediales Medienhaus entscheidend mitgestalten."Christin Bohmann, neue MDR-Chefredakteurin (ab 1.12.)"Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die neue Aufgabe. Gerade die journalistischen Informationsangebote stehen medienübergreifend in Zeiten von Fake News und Nachrichtenmüdigkeit unter hohem Druck. Wir müssen die Menschen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit glaubwürdigen und partizipativen Formaten informieren. Dazu brauchen wir innovative und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Angebote - publizistisch wie technologisch. Die Redaktionen der Hauptredaktion arbeiten jeden Tag intensiv daran, und ich freue mich darauf, mit ihnen die digitale Ausrichtung unserer Produkte noch weiter voranzubringen."Christin Bohmann (37) ist im thüringischen Gera geboren und aufgewachsen. Sie studierte Germanistik, Journalistik und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Leipzig und Dublin. Im Anschluss daran begann sie ihre berufliche Laufbahn bei der Berliner Morgenpost, absolvierte an der Axel-Springer-Akademie ihr Volontariat und wechselte anschließend als Redakteurin zu Welt, wo sie unter anderem für das crossmediale Wirtschaftsressort tätig war. Im August 2014 kam Christin Bohmann zum MDR nach Leipzig, wo sie zunächst im Bereich Online-Nachrichten als Chefin vom Dienst redaktionelle Verantwortung übernahm.Im Januar 2016 wurden ihr der Aufbau und die Leitung der neuen Redaktion MDR Aktuell Online übertragen. In dieser Funktion ist Frau Bohmann seither für das Online-Nachrichtenangebot der Hauptabteilung Information und Innovation zuständig. Ihr obliegt neben der Personal- und Budgetverantwortung die Gesamtsteuerung der Web-Angebote für MDR Aktuell, der MDR Aktuell App, MDR-Text und der Social-Media-Kanäle von MDR Aktuell sowie deren Planung, Vernetzung und strategische Weiterentwicklung.Christin Bohmann folgt auf Julia Krittian, die am 1. November die Position der Programmdirektorin beim Hessischen Rundfunk angetreten hat. Ralf Ludwig, MDR-Intendant: "Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich bei Julia Krittian bedanken und wünsche ihr für die Position im HR alles Gute."Die Stelle der MDR-Chefredakteurin war öffentlich ausgeschrieben. Es gab ein intensives zweistufiges Auswahlverfahren.