KIEW (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock appelliert angesichts der Debatten über ein vorzeitiges Ende der Ampel-Koalition und der schwierigen Lage in der Ukraine an die Regierungspartner, sich auf ihre Verantwortung als Bundesregierung zu besinnen. Vor dem Hintergrund, dass man etwa nicht wisse, wie die US-Wahl an diesem Dienstag ausgehe, "sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir als Deutsche, dass wir als Europäer eine besondere Verantwortung tragen", sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha in der Hauptstadt Kiew auf eine Journalistenfrage zur Lage der Ampel in Berlin.

"Wir sollten im Angesicht dieses brutalen Angriffs von Russland auf die Freiheit und den Frieden in der Ukraine uns immer wieder vergegenwärtigen, wie klein eigentlich unsere eigenen Sorgen sind", fügte Baerbock hinzu. Mit Blick auf die Koalitionspartner ergänzte sie, "dass wir uns im Sinne dieser internationalen Verantwortung vielleicht alle ein bisschen zusammenreißen, einfach unseren Job tun und jeden Tag dankbar sind, dass wir in Freiheit und in Frieden immer wieder aufwachen, arbeiten und unser Leben genießen dürfen". Nicht nur in der Ukraine gibt es die Sorge, dass die US-Unterstützung für die Ukraine drastisch einbrechen könnte, falls Donald Trump erneut Präsident werden sollte./bk/DP/jha