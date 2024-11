Die Clariant-Aktie verzeichnete am Montagmittag einen Anstieg von 1,1 Prozent auf 12,26 CHF an der SIX Swiss Exchange. Dieser Kursgewinn erfolgt vor dem Hintergrund der jüngsten Bestätigung der mittelfristigen Unternehmensziele durch den Spezialchemiekonzern. Clariant hält weiterhin an seinem Vorhaben fest, bis spätestens 2027 eine EBITDA-Marge von 19 bis 21 Prozent zu erreichen. Um dieses ambitionierte Ziel zu verwirklichen, setzt das Unternehmen auf eine Kombination aus Effizienzmaßnahmen, Wachstumsinitiativen und Innovationen.

Aktuelle Herausforderungen und Ausblick

Trotz des positiven Kursverlaufs am Montag steht Clariant vor erheblichen Herausforderungen. Die Aktie notiert derzeit 28,91 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die volatilen Marktbedingungen in der Chemiebranche widerspiegelt. Dennoch zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, durch strategische Maßnahmen seine Profitabilität langfristig zu steigern [...]

