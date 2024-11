Die Tesla-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang von 3,34 Prozent und schloss bei 240,75 US-Dollar. Dieser Wertverlust steht im Kontrast zur allgemeinen Marktentwicklung und unterstreicht die aktuelle Volatilität des Elektroautoherstellers an der Börse. Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt Tesla ein Vorreiter in der Automobilindustrie, insbesondere im Bereich der Elektromobilität und autonomen Fahrtechnologien.

Analysten skeptisch trotz Zukunftspotenzial

Finanzexperten, darunter Analysten von JP Morgan, zeigen sich weiterhin zurückhaltend bezüglich der kurzfristigen Entwicklung von Tesla. Die Skepsis basiert auf verschiedenen Faktoren, wie dem intensiven Wettbewerb im Elektroautomarkt und möglichen Herausforderungen bei der Skalierung der Produktion. Dennoch betonen Branchenkenner das langfristige Potenzial des Unternehmens, insbesondere angesichts der fortschreitenden Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Batterietechnologie, die Tesla's Position als Technologieführer festigen könnten.

Tesla Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...