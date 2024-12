© Foto: Ahn Young-joon - AP/dpa

Die politische Krise in Südkorea verschärft sich. Trotz milliardenschwerer Rettungspläne bleibt die Unsicherheit unter Anlegern groß. Das trifft die Märkte zu Wochenbeginn hart. Die politische Lage in Südkorea bleibt angespannt, da lokale Medien berichteten, dass die Polizei erwog, ein Auslandsreiseverbot für Präsident Yoon Suk Yeol zu verhängen. Yoons Status bleibt ungewiss, nachdem er letzte Woche mitten in einem Haushaltsstreit das Kriegsrecht verhängt und dies dann Stunden später wieder rückgängig gemacht hatte. Der südkoreanische Leitindex Kospi ist am Montag um 2,8 Prozent gefallen, während der Small-Cap-Index Kosdaq um über 5 Prozent einbrach und damit den tiefsten Stand seit April …