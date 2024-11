Krypto-Wale wetten vor US-Wahl auf diesen neuen Meme-Coin

Kryptowährungen wecken zunehmend das Interesse großer Investoren. Institutionelle Investoren haben seit dem Jahr 2024 via Bitcoin-Spot-ETF ein neues Vehikel. Ungewöhnlich ist dabei, dass Wale, die normalerweise auf bewährte Assets setzen, in frühen Phasen einer Kryptowährung ein hohes Risiko eingehen. Der Reiz liegt jedoch im potenziellen Gewinn, da Presales bei erfolgreichen Projekten enorme Renditen bieten. Dieses frühe Engagement signalisiert Vertrauen in das Wachstumspotenzial und zieht oft kleinere Investoren an.

Nun steht morgen die US-Wahl an. Die Entscheidung zwischen Kamala Harris und Donald J. Trump wird am Mittwoch fallen. Derweil wetten Krypto-Wale auf einen neuen Meme-Coin.

Frühe Investoren haben dabei zunehmend das Potenzial des neuen Presales von Pepe Unchained erkennt und nutzten die Möglichkeit, Tokens zu vergünstigten Preisen im Vorverkauf zu erwerben. Trotz Herausforderungen in der zweiten Jahreshälfte bleibt der Meme-Coin stabil. Hier zog der Presale zuletzt vermehrt Anhänger an, die die Entwicklungen von Pepe Unchained im Layer-2-Bereich unterstützen wollten.

In den letzten Monaten gewann das Projekt zunehmend an finanzieller Unterstützung, darunter namhafte Großinvestoren. Im Oktober kaufte ein Krypto-Wal rund 4,6 Millionen PEPU-Token für rund 53.563 US-Dollar in Ethereum. Anfang November folgte eine weitere große Transaktion mit 2,2 Millionen Token im Wert von etwa 27.000 US-Dollar.

Der Markt zeigt sich bullisch, Wale wetten auf PEPU. Doch was steckt hinter der optimistischen Pepe Unchained Prognose?

Pepe Unchained: 24,5 Mio. $ für erste Meme-Layer-2

Pepe Unchained hat in seinem Presale bereits die Summe von über 24,5 Millionen US-Dollar erreicht und zieht damit die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich. Denn derartige Summen sind für kleinere Presales wenig gewöhnlich. Als innovatives Layer-2-Projekt auf der Ethereum-Blockchain fokussiert sich Pepe Unchained auf die Schaffung eines umfassenden Ökosystems speziell für Meme-Coins. Die Plattform möchte mit ihrem nativen Token PEPU nicht nur ein unterhaltsames Investment bieten, sondern auch eine solide technische Grundlage für das Trading von Meme-Coins bereitstellen.

Pepe Unchained möchte also im Jahr 2024 die hohen Transaktionskosten und langsamen Abläufe der Ethereum-Blockchain umgehen. Insbesondere das Trading von Meme-Coins kann aufgrund hoher Gasgebühren oft unattraktiv sein, was Pepe Unchained mit einer speziell entwickelten Layer-2-Lösung ändern will. Diese soll kostengünstigere und schnellere Transaktionen ermöglichen, was sowohl erfahrene Investoren als auch Neueinsteiger im Krypto-Bereich anziehen könnte. Mit einer eigenen dezentralen Börse und einem Block-Explorer will das Projekt zudem Transparenz und Benutzerfreundlichkeit schaffen. Denn ein Ökosystem für Meme-Coins braucht auch derartige Features.

Ein zentrales Ziel von Pepe Unchained ist es, eine starke Entwicklergemeinschaft zu fördern. Über das "Pepe Frens with Benefits"-Programm bietet das Projekt Anreize für talentierte Entwickler, um innovative Anwendungen auf der Plattform zu kreieren. Diese Förderung zielt darauf ab, ein nachhaltiges und lebendiges Memecoin-Ökosystem aufzubauen. Mehr dApps könnten mehr Nachfrage nach PEPU antreiben.

In den sozialen Medien ist das Projekt bereits stark präsent und hat auf Plattformen wie X eine beachtliche Community von fast 50.000 Followern. Unterstützt wird der Hype durch Influencer und Analysten, die auf Youtube regelmäßig über das Potenzial von PEPU sprechen. Diese virale Präsenz verstärkt das Interesse und zieht eine breitere Öffentlichkeit an. Dies gelingt Pepe Unchained im Frühstadium gut.

Investoren können im Presale in PEPU investieren und sofort vom Angebot der Plattform profitieren. Der Kaufprozess ist dabei benutzerfreundlich gestaltet: Nutzer verbinden ihre Wallets auf der offiziellen Website und können dann ETH, USDT oder BNB gegen PEPU eintauschen. Zudem bietet Pepe Unchained ein attraktives Staking-Programm, das aktuell eine Rendite von rund 95 Prozent APY bietet.

