Die Amazon-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent auf 196,40 USD im NASDAQ-Handel. Trotz dieses Kursrückgangs bleibt das Unternehmen in einer starken Position, wie die jüngsten Quartalszahlen belegen. Im dritten Quartal 2024 konnte Amazon seinen Gewinn pro Aktie auf 1,46 USD steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,96 USD darstellt. Auch der Umsatz wuchs um beachtliche 11,04 Prozent auf 158,88 Milliarden USD.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial für die Amazon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 227,14 USD, was einen erheblichen Aufwärtsspielraum impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 5,04 USD. Diese positiven Prognosen unterstreichen das Vertrauen in Amazons langfristige Wachstumsstrategie und könnten in Zukunft zu einer Neubewertung der Aktie führen.

