Die Allianz-Aktie verzeichnete am Handelstag leichte Verluste, wobei der Kurs zeitweise auf 290,00 EUR fiel. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Perspektive des Versicherungsriesen positiv. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 24,82 EUR je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung unterstreicht. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 14,92 EUR erwartet, was die Attraktivität für Anleger steigern könnte.

Blick auf Quartalszahlen und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 konnte die Allianz ihren Gewinn je Aktie auf 6,05 EUR steigern, verglichen mit 5,82 EUR im Vorjahreszeitraum. Allerdings ging der Umsatz um 25,07 Prozent zurück. Für das dritte Quartal 2024 werden die Zahlen am 13. November erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 312,50 EUR, was ein deutliches Aufwärtspotenzial zum aktuellen Kurs signalisiert.

