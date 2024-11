DJ XETRA-SCHLUSS/Anleger mit Blick auf US-Wahl zurückhaltend

DOW JONES--Nach einem vergleichsweise ruhigen Handel hat der deutsche Aktienmarkt am Montag knapp behauptet geschlossen. Der DAX schloss 0,6 Prozent tiefer bei 19.148 Punkten. Am morgigen Dienstag wird in den USA gewählt, der Termin wird seit Tagen herbeigesehnt. Wer die Wahl gewinnt, ist weiterhin ungewiss. Ungewiss ist zudem, wann es ein belastbares Ergebnis geben wird. Denn es zeichnet sich ab, dass es zu einer Entscheidung erst auf der Zielgeraden kommt.

Eine Umfrage des Emerson College zeigt, dass Vizepräsidentin Kamala Harris und der ehemalige Präsident Donald Trump in sieben wichtigen umkämpften Staaten Kopf an Kopf liegen. Sicher ist, dass die Hängepartie an den Börsen andauert, bis gewiss ist, ob erneut Donald Trump ins Weiße Haus einzieht, oder ob Kamala Harris die erste US-Präsidentin der USA wird. Zum Start in die Woche hatte die Berichtssaison eine Pause, am Dienstag legen unter anderen Fraport, Krones oder Hugo Boss ihre Quartalszahlen vor. Die Ränkespiele, die momentan in Berlin Hochkonjunktur haben, sind derweil kaum Thema.

Biontech steigert Umsatz und Gewinn

Gute Nachrichten gab es aus Mainz. Biontech hat im dritten Quartal den Umsatz dank der erfolgreichen Markteinführung von angepassten Covid-19-Impfstoffen für die Impfsaison 2024/2025 kräftig gesteigert und auch unter dem Strich mehr verdient. Dennoch sieht das Unternehmen den Umsatz im Gesamtjahr nun am unteren Ende der Prognosespanne. Mit Blick auf den verhaltenen Ausblick tendierte der Wert knapp behauptet.

Die Aktie des Kaliproduzenten K+S schloss 7,9 Prozent im Plus. Hier sorgte für Fantasie, dass Belarus der landeseigenen Agentur Belta zufolge die Kürzung der Kaliprodukion plant. Damit würde das aktuelle Überangebot etwas aus dem Markt weichen und die Preise sich in der Folge stabilisieren, was eben den Kasselanern zu Gute käme. Evotec schossen um gleich 13,4 Prozent nach oben. Nachdem sich die Aktie seit Jahresbeginn in der Spitze geviertelt hatte, legt das Biotechnologieunternehmen am Mittwoch Zahlen vor - hier gab es vorab Käufe.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.147,85 -0,6% +14,40% DAX-Future 19.214,00 -0,7% +9,54% XDAX 19.126,95 -0,4% +14,07% MDAX 26.417,99 -0,4% -2,56% TecDAX 3.315,08 -0,4% -0,60% SDAX 13.291,42 -0,2% -4,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,76 +22 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 11 28 1 2.145,6 43,7 46,5 MDAX 17 33 0 398,4 21,3 21,9 TecDAX 9 21 0 544,3 15,5 13,6 SDAX 21 47 2 98,0 7,9 6,1 ===

