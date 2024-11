Die Earnings Season neigt sich dem Ende zu, doch mit US-Wahl und Zinsentscheid stehen die nächsten Highlights schon kurz bevor. Licht und Schatten lieferte die Berichtssaison für die großen US-Tech-Werte. Charttechniker Ralph Malisch nimmt die wichtigsten Werte der Berichtssaison unter die Lupe. Während Tesla durch solide Quartalszahlen und einen kräftigen Kursanstieg überraschte, enttäuschte Apple die Märkte mit rückläufigen Gewinnen und einem schwächelnden Chartbild. Auch Microsoft konnte mit den Erwartungen nicht mithalten - trotz Wachstum in KI und Cloud rutschte die Aktie spürbar ab. Amazon hingegen punktete im Cloud-Geschäft, auch wenn die Dynamik gedämpft blieb. Der DAX zeigte sich stabil, doch die Unsicherheit der US-Wahl sorgt für Nervosität. Kommt es zu einer Hängepartie - Analysten und Märkte blicken gespannt auf eine mögliche Neuausrichtung in der Wirtschaftspolitik - sowohl in den USA als auch in Deutschland. Hier geht's direkt zum Smartbroker: https://tinyurl.com/5fu5k5hr