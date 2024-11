DJ PTA-News: QLUPOD AG: Erfolgreicher Auftritt an der OLMA Messe - Erfolgreiche Teilnahme der Qlupod AG an der OLMA 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herisau (pta/04.11.2024/19:00) - Die Qlupod AG zieht eine positive Bilanz nach der Teilnahme an der diesjährigen OLMA, der grössten Publikumsmesse der Schweiz für Landwirtschaft und Ernährung mit mehr als 330.000 Besuchern. Der Stand unseres Unternehmens war vom ersten Tag an stark frequentiert, wobei das Interesse an unserem Gesundheitsmonitor QluPod unsere Erwartungen weit übertroffen hat. Das kompakte Gerät, das fünf wichtige Vitalwerte misst, stellt eine bedeutende Innovation für den Gesundheitsmarkt dar und wurde von Besuchern und Gesundheitsexperten hervorragend aufgenommen.

Grosser Andrang und reges Interesse am Gesundheitsmonitor QluPod

"Wir sind beeindruckt von dem grossen Interesse, das der QluPod auf der OLMA geweckt hat", sagt Nikola Trajanov, Interim CEO und Partner der Qlupod AG. "Unser Stand war beinahe durchgehend voll besetzt und es hat sich einmal mehr gezeigt, dass unsere Lösung sowohl für Endkunden als auch für medizinisches Fachpersonal von grossem Interesse ist."

Auf der Messe stellte das Team der Qlupod AG die einzelnen Funktionen des QluPods vor, der als Gesundheitsmonitor zur Messung von fünf bis sechs Vitalwerten konzipiert wurde. Das Gerät liefert durch seine einfache Handhabung und die exakten Messungen eine solide Basis für eine kontinuierliche Gesundheitsüberwachung im Alltag. Besucher hatten vor Ort die Möglichkeit, ihre Vitalwerte zu messen und die einfache Bedienung des QluPods selbst zu erleben. Die Vorführungen zogen zahlreiche neugierige Endkunden an, die sich überwiegend positiv über den Gesundheitsmonitor äusserten.

Neben privaten Anwendern gehörten auch Experten und potenzielle Partner aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens und der Pflege zu den Besuchern an unserem Stand. Darunter waren Ärzte, Pflegefachkräfte und Vertreter von Betreuungseinrichtungen wie Spitex. Durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens steigt die Nachfrage nach innovativen und benutzerfreundlichen Messgeräten wie dem QluPod stetig an. Medizinische Praxen und Institutionen setzen zunehmend auf digitale und mobile Technologien, um die Qualität der Betreuung und Gesundheitsüberwachung der Patienten zu verbessern. Die OLMA bietet eine ideale Plattform, um diesen Dialog zu vertiefen und den einzigartigen Funktionsumfang des QluPods als USP auf dem europäischen Markt zu betonen.

Wertvolle Kontakte für zukünftige Kooperationen

Unser Stand wurde auch von Investoren und Geschäftspartnern der Qlupod AG gut besucht. Die Teilnahme an der Messe bot eine ausgezeichnete Gelegenheit, um aktuelle und potenzielle Investoren über die Entwicklungen und Fortschritte des Unternehmens zu informieren. Der Austausch ermöglichte Einblicke in das positive Feedback der Anwender und zeigte, dass das Vertrauen in das innovative Potenzial des Gesundheitsmonitors berechtigt ist. Dank unserer Präsenz auf der OLMA konnten wir zudem zahlreiche neue Kontakte knüpfen, die uns wertvolle Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen in der Gesundheitsbranche und im Pflegebereich eröffnen.

"Die OLMA 2024 war ein voller Erfolg für uns. Die hohe Besucherzahl und das grosse Interesse an unserem QluPod Gesundheitsmonitor bestätigen unseren Weg", fasst Nikola Trajanov zusammen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir aus den vielen geführten Gesprächen und gesammelten Kontakten wertvolle Partnerschaften entwickeln können, die die Etablierung des QluPods auf dem Markt, auch in Verbindung mit der QluApp Pro und weiteren Apps, weiter vorantreiben."

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

(Ende)

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Bahnhofstrasse 23, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: office@qlupod.com Website: qlupod.eu

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2024 13:00 ET (18:00 GMT)