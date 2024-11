© Foto: Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa



Die Anteile des US-Energieversorgers Constellation Energy geben zum Wochenauftakt zweistellig nach. Die Aktie war vor den Quartalszahlen zu hochgeflogen.Einer der in diesem Jahr am heißesten gehandelten KI-Gewinner ist der US-Energieversorger Constellation Energy. Gegenüber dem Jahreswechsel konnte sich die Aktie zeitweise mehr als verdoppeln. Selbst nach den am Montag zweistelligen Kursverlusten steht ein beeindruckendes Plus von 98 Prozent zu Buche. Für Aufsehen sorgte das Unternehmen vor einigen Wochen durch die Bekanntgabe eines Deals mit Microsoft. Um den rasant wachsenden Energiebedarf des Software-Giganten zu decken, will Constellation Energy einen stillgelegten Reaktor des …