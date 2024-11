3 Meme Coins, die nach der US-Wahl durch die Decke gehen könnten

Morgen ist es so weit. Kamala Harris und Donald Trump haben einen monatelangen Wahlkampf hinter sich und in 24 Stunden wird man auch schon wissen, wo die Reise in den USA hingeht. Die ganze Welt verfolgt gespannt die US-Präsidentschaftswahl und das spürt man auch am Kryptomarkt. Das Handelsvolumen ist hoch, die Kursbewegungen niedrig, die Nervosität ist deutlich zu spüren. Zu groß könnten die kurzfristigen Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs und viele Altcoins morgen sein, weshalb Unsicherheit herrscht. Es gibt aber auch Coins, die in beiden möglichen Szenarien explodieren könnten.

Freedum Fighters ($DUM)

Freedum Fighters hat den US-Wahlkampf zum Thema gemacht. $DUM ist zwar nicht der erste Meme Coin, der das Thema aufgreift, allerdings sind die meisten Coins in diesem Bereich stark vom jeweiligen Kandidaten abhängig, an den sie angelehnt sind. $MAGA, $TRUMP und viele weitere würden wohl massiv einbrechen, wenn Trump morgen nicht gewinnt. Anders sieht es bei Freedum Fighters aus.

Hier haben Anleger nicht nur die Möglichkeit, $DUM-Token zu kaufen, sondern können diese auch in 2 verschiedenen Staking Pools staken und so für ihren Favoriten voten. Die Staking-Renditen sind zwar in beiden Pools verschieden hoch, werden aber auch ausgezahlt, wenn man nicht auf den richtigen Kandidaten setzt.

(Donald Trump als Magatron - Quelle: Freedum Fighters Website)

Der Coin befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, wobei die Nachfrage von Anfang an extrem hoch ist. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger fast eine halbe Million Dollar investiert, wovon der Großteil bereits in den Staking Pool eingezahlt wurde. Damit stehen die Chancen gut, dass der Kurs nach dem Launch explodiert. Schon während der Vorverkaufsphase wird der Tokenpreis immer weiter erhöht, sodass frühe Käufer schon einen Buchgewinn von über 100 % mitnehmen können.

Pepe Unchained ($PEPU)

Meme Coins, die neben witzigen Bildern auch eine echte Bereicherung für den Kryptomarkt mitbringen, können schnell durch die Decke gehen. Dogecoin ($DOGE) hat sich aufgrund seiner eigenen Blockchain über Jahre in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehalten und nun kommt mit Pepe Unchained ($PEPU) ein neuer Meme Coin, der auch über eine eigene Blockchain verfügt. Allerdings ist die PEPU-Chain eine Layer-2-Lösung für Ethereum.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die Layer 2 von $PEPU ist 100 x schneller und deutlich günstiger als Ethereum, was natürlich dazu führen kann, dass die Blockchain bald von zahlreichen Entwicklern für vielversprechende Projekte genutzt wird. Schaut man sich die Top Coins nach Marktkapitalisierung an, finden sich dort in erster Linie solche, die eine eigene Blockchain haben, sodass auch $PEPU bald zu den größten Kryptowährungen aufsteigen könnte.

Dieses Potenzial haben auch zahlreiche Anleger erkannt, die bereits fast 25 Millionen Dollar investiert haben, obwohl sich $PEPU noch in der Vorverkaufsphase befindet. Die Gelegenheit, in einen neuen Coin mit eigener Blockchain von Anfang an zu investieren, ergibt sich nicht alle Tage. Sollte $PEPU tatsächlich zu einem Top 50 Coin aufsteigen, würde das für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten.

Crypto Allstars ($STARS)

Auch Crypto Allstars ($STARS) gehört zu den Coins, die eine echte Neuerung für den Markt mitbringen und sich deshalb durchsetzen können. Crypto Allstars bringt nicht nur den $STARS-Token auf den Markt, sondern auch den MemeVault. Dabei handelt es sich um einen Staking Pool, der es erstmals ermöglicht, verschiedene große Meme Coins wie $PEPE oder $DOGE in einem Pool zu staken, ohne mehrere Protokolle und dApps zu nutzen. Damit bringt Crypto Allstars den stark fragmentierten Meme Coin Markt wieder näher zusammen.

($STARS Token-Vorverkauf - Quelle: Crypto Allstars Website)

Die $STARS-Token haben schon während des Vorverkaufs über 3 Millionen Dollar umgesetzt und da das gesamte Projekt auf Staking aufbaut, ist davon auszugehen, dass Anleger eher langfristig orientiert sind, was den Kurs schnell in die Höhe treiben kann. Außerdem sind $STARS-Token im MemeVault ein Rendite-Multiplikator. Je mehr $STARS man hält, desto höher fällt die Staking-Rendite aus. Damit stehen die Chancen gut, dass der $STARS-Kurs nach dem Handelsstart um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.