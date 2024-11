DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Abschlägen - "Trump-Trade" etwas ausgepreist

DOW JONES--Die Wall Street hat am Montag im Vorfeld der US-Wahlen mit Abgaben geschlossen. So kurz vor den US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen am Dienstag sei die Risikoneigung nicht sehr ausgeprägt gewesen, zumal sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump abzeichne, hieß es. Selbst deutlich nachgebende Rentenrenditen stützten den Aktienmarkt kaum. Der Dow-Jones-Index sank um 0,6 Prozent auf 41.795 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßten jeweils 0,3 Prozent ein. Dabei wurden an der Nyse 1.657 (Freitag: 1.243) Kursgewinner gezählt, denen 1.149 (1.552) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 45 (54) Titel.

Anleger seien vor den Wahlen in die vermeintliche Sicherheit des Anleihemarktes geflüchtet, hieß es. Für fallende Rentenrenditen sprach auch der Zinsentscheid der US-Notenbank am Donnerstag. Es wurde weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Ein solcher Schritt wurde am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent eingepreist. Der gesunkene Auftragseingang der US-Industrie im September fiel wie erwartet aus und passte zu den Zinssenkungserwartungen, zumal der Vormonatswert nach unten revidiert wurde. Daneben lief die Bilanzsaison weiter. Im Wochenverlauf werden rund 100 Unternehmen aus dem S&P-500 Geschäftszahlen vorlegen.

"Trump-Trade" etwas ausgepreist

Fallende Marktzinsen belasteten den Dollar, der Dollarindex ermäßigte sich um 0,4 Prozent. Laut Goldman Sachs gleichen sich die Chancen zwischen Trump und Harris an. Damit wird ein Teil der Dollar stützenden protektionistischen Wirtschaftspolitik Trumps wieder ausgepreist. "Wir sehen die Kursbewegungen an den Devisenmärkten (...) als im Allgemeinen konsistent mit einer marginalen Auspreisung von Zollrisiken, die mit der Änderung der Wahlwahrscheinlichkeiten einhergeht", so die Analysten von Goldman Sachs. "Investoren, die einen Sieg von Trump erwarteten, haben Dollar gekauft und Staatsanleihen verkauft. Jetzt kehrt sich das um, da Anleger versuchen sicherzustellen, dass ihre Portfolios nicht zu einseitig ausgerichtet sind", ergänzte Marktstratege Shaniel Ramjee von Pictet Asset Management.

Kräftig aufwärts um rund 3 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Die Nachricht, dass das Kartell Opec+ seine geplanten Fördermengenerhöhungen verschiebt, stützte die Preise.

Nvidia steigen in den Dow auf

Das Mainzer Unternehmen Biontech hatte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert, sah den Jahresumsatz indessen nur am unteren Rand des Prognosekorridors. Die Aktie gab um 2,4 Prozent nach. Die Aktien von Nvidia stiegen um 0,6 Prozent. Sie werden zum Handelsbeginn am Freitag in den Dow-Jones-Index aufgenommen, wo sie die Aktien von Intel ersetzen werden. Intel fielen um 2,9 Prozent, hatten allerdings am Freitag in Reaktion auf den optimistischen Ausblick des Chipherstellers kräftig zugelegt. Der Hersteller von Farben und Lacken Sherwin-Williams (+4,6%) ersetzt derweil den Chemiekonzern Dow Inc (-2,1%) im Dow-Jones-Index.

Apple gaben 0,5 Prozent ab, Warren Buffetts Finanzvehikel Berkshire Hathaway hatte zuletzt Aktien des Technologiegiganten veräußert. Berkshire Hathaway verloren indes 2,2 Prozent nach einem gesunkenen Betriebsgewinn im dritten Quartal. Viking Therapeutics stürzten um 13,4 Prozent ab. Das Adipositas-Mittel des Unternehmens hatte in einer Studie zwar vielversprechende Ergebnisse erzielt. Nach anfänglichen Aufschlägen wuchs dann aber die Skepsis, zumal dem Mittel heftiger Wettbewerb droht. Peloton Interactive stiegen um 3,4 Prozent, die Titel der Fitness-Gesellschaft wurden auf "Kaufen" durch Bank of America hochgestuft.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 41.794,60 -0,6% -257,59 +10,9% S&P-500 5.712,69 -0,3% -16,11 +19,8% Nasdaq-Comp. 18.179,98 -0,3% -59,93 +21,1% Nasdaq-100 19.963,60 -0,3% -69,54 +18,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 -4,5 4,22 -24,9 5 Jahre 4,16 -6,4 4,22 15,6 7 Jahre 4,23 -8,4 4,31 25,7 10 Jahre 4,30 -9,6 4,39 41,8 30 Jahre 4,48 -10,2 4,58 51,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0876 -0,1% 1,0891 1,0850 -1,5% EUR/JPY 165,49 -0,2% 165,78 165,93 +6,4% EUR/CHF 0,9400 -0,4% 0,9428 0,9438 +1,3% EUR/GBP 0,8396 +0,0% 0,8386 0,8378 -3,2% USD/JPY 152,15 -0,2% 152,20 152,96 +8,0% GBP/USD 1,2955 -0,1% 1,2986 1,2951 +1,8% USD/CNH (Offshore) 7,1119 -0,0% 7,0992 7,1343 -0,2% Bitcoin BTC/USD 67.433,65 -2,1% 68.957,20 70.268,85 +54,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,69 69,49 +3,2% +2,20 +1,3% Brent/ICE 75,27 73,10 +3,0% +2,17 +0,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 40,52 38,94 +4,1% +1,59 +2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.736,92 2.736,40 +0,0% +0,52 +32,7% Silber (Spot) 32,48 32,46 +0,1% +0,03 +36,6% Platin (Spot) 985,02 995,10 -1,0% -10,08 -0,7% Kupfer-Future 4,43 4,37 +1,3% +0,06 +12,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

