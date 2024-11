Die Digital Cooperation Organization (DCO) hat ihre Teilnahme am UN-Gipfel der Zukunft vor der hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung vom 22. bis 23. September 2024 abgeschlossen. Die Aktivitäten der DCO betonten die digitale Zusammenarbeit mehrerer Interessengruppen zur Förderung des Wohlstands, in Übereinstimmung mit dem Engagement der Organisation, Wohlstand für alle zu ermöglichen, indem sie das integrative und nachhaltige Wachstum der digitalen Wirtschaft beschleunigt.

Am 22. September 2024 verabschiedeten die UN-Mitgliedstaaten den Globalen Digitalpakt (GDC) mit dem Ziel einer "integrativen, offenen, nachhaltigen, fairen, sicheren und geschützten digitalen Zukunft für alle". Der Globale Digitalpakt wurde als Teil des "Paktes für die Zukunft" verabschiedet und wird den Rahmen für Regierungen definieren, "in Zusammenarbeit und Partnerschaft mit dem Privatsektor, der Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen, der technischen und akademischen Gemeinschaft und allen anderen Interessengruppen im Rahmen ihrer jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten zusammenzuarbeiten, um die von uns angestrebte digitale Zukunft zu verwirklichen". Die Verhandlungen über den GDC wurden von den Co-Facilitators, den Ständigen Vertretern Schwedens und Sambias bei den Vereinten Nationen, geleitet.

Auf dem Gipfel der Zukunft, im Anschluss an die Annahme des GDC, wandte sich der DCO-Generalsekretär Deemah AlYahya erstmals seit der Gründung der Organisation als Beobachter an die Generalversammlung der Vereinten Nationen und rief zu Maßnahmen für eine multilaterale Zusammenarbeit als treibende Kraft für eine integrative und nachhaltige globale digitale Wirtschaft auf.

Deemah AlYahya, Generalsekretär der DCO, sagte: "Zusammenarbeit ist ein entscheidender Faktor für digitalen Wohlstand, und wir freuen uns über die Verabschiedung des Globalen Digitalpakts, eines zentralen Rahmens, der eine digitale Zukunft schaffen soll, die für alle inklusiv, offen und sicher ist. Der GDC spiegelt den echten Bedarf an inklusivem und nachhaltigem Wachstum in der digitalen Wirtschaft wider, um Wohlstand zu fördern.

Die Digital Cooperation Organization hat sich der Förderung der internationalen Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen in der digitalen Wirtschaft verschrieben, und wir sind entschlossen, eine aktive Rolle bei der Umsetzung des GDC zu spielen, um die globale digitale Kluft zu überbrücken."

Der neu eingeführte Digital Economy Navigator (DEN) der DCO soll eine entscheidende Rolle bei der Förderung des GDC für die DCO-Mitgliedstaaten und -Partner spielen, indem er zu einer fundierten Entscheidungsfindung und Priorisierung der Interessengruppen beiträgt. Der DEN wurde vom DCO-Generalsekretär Deemah AlYahya während der "SDG Digital" angekündigt und ist ein einzigartiges Instrument, das es Ländern ermöglichen wird, die Wege zur Reife der digitalen Wirtschaft besser zu verstehen, Wachstumschancen zu finden, Fortschritte zu messen und die Lücke in der Reife der digitalen Wirtschaft zu schließen.

"Mit der Einrichtung der UN-Freundesgruppe für digitale Zusammenarbeit und dem Engagement mit ihren Mitgliedstaaten hat die DCO eine konstruktive Rolle bei der Gestaltung des Globalen Digitalpakts gespielt. Der Pakt ist ein wichtiger Meilenstein und ein umfassender Rahmen für eine integrative und nachhaltige digitale Zukunft. Ich freue mich darauf, weiterhin mit der DCO zusammenzuarbeiten. Gemeinsam können wir die Kraft der digitalen Technologie nutzen, um die digitale Kluft zu überbrücken und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen", kommentierte Amandeep Gill, Technologiebeauftragter des UN-Generalsekretärs.

Am Rande des Gipfels der Zukunft veranstaltete die DCO am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York eine Nebenveranstaltung mit dem Titel "Förderung der globalen digitalen Zusammenarbeit für Wohlstand".

Die Veranstaltung bot eine Plattform für mehrere Interessengruppen, um innovative digitale Kooperationsmodelle zu erkunden und umsetzbare Lösungen für digitalen Wohlstand vorzustellen.

