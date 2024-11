Die Kymeta Goshawk u8, eine GEO-LEO-Hybridantenne, ist wegweisend in der Multi-X-Revolution und befindet sich jetzt in der Produktion.

Kymeta (www.kymetacorp.com), der weltweit führende Anbieter von Satelliten-Flachantennen, meldete heute die Markteinführung des mobilen Hybridterminals Goshawk u8 für den geostationären und erdnahen Orbit (GEO/LEO/Cellular). Mit diesem für nahtlose Mobilität konzipierten Terminal steht eine vollständig kundenspezifisch anpassbare Lösung zur Verfügung, die in eine Vielzahl von Fahrzeugen und Schiffen integrierbar ist und während der Fahrt eine zuverlässige, netzwerkredundante Konnektivität gewährleistet. Damit erfüllt sie die einsatzkritischen Anforderungen global operierender Streitkräfte.

Announcing Kymeta Goshawk u8 (Graphic: Business Wire)

Als zweites modem-agnostisches Multi-Orbit- und Multi-Netzwerk-Terminal in der Kymeta-Produktpalette baut das Goshawk u8 auf dem wachsenden Portfolio des Unternehmens für den Multi-X-Markt auf. Das Goshawk u8 ist Ausdruck für das kontinuierlich Engagement von Kymeta in der Bereitstellung hochgradig konfigurierbarer, resilienter und innovativer Kommunikationslösungen.

"Das Goshawk u8 ist unsere Antwort auf die steigende Nachfrage nach mobiler Hochleistungskonnektivität in unberechenbaren Betriebsumgebungen", sagte Rick Bergman, President und CEO von Kymeta. "Mit seinen softwaredefinierten Fähigkeiten sorgt das Goshawk u8 auch in den abgelegensten Regionen und unter härtesten Einsatzbedingungen für eine unterbrechungsfreie und sichere Kommunikation."

Das Terminal mit seinen Multi-Orbit-Fähigkeiten bietet ein deutliches Plus an Verfügbarkeit und Flexibilität und stellt eine stromsparende, kompakte Lösung dar, die einfach zu implementieren und zu bedienen ist. Es wurde dafür konzipiert, die operativen Erfordernisse global agierender Verteidigungskräfte und anderer anspruchsvoller Anwenderkreise zu erfüllen, und gewährleistet auch in anspruchsvollen Betriebsumgebungen gleichbleibend hohe Leistungen.

Mit dem Goshawk u8 setzt Kymeta weiterhin die Maßstäbe in der Technologie der Satellitenkommunikation und liefert Lösungen, die den Anwendern an jedem Ort der Welt eine unterbrechungsfreie Konnektivität verschaffen.

Besucher der Global MilSatCom, die vom 4.bis zum 7.November in London (Großbritannien) stattfindet, sind eingeladen, uns dort zu besuchen, um sich das Goshawk u8 persönlich anzusehen und mit einem Mitglied des Kymeta-Teams ins Gespräch zu kommen.

Über Kymeta

Kymeta ist Branchenführer im Bereich der intelligenten Flat-Panel-Kommunikationsplattformen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen und erschließt den gewerblichen Mehrwert des Weltraums, um den enormen ungedeckten Bedarf an allgegenwärtiger Breitband- und echter mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Die innovative Metasurface-Technologie von Kymeta hat in Kombination mit einem Software-First-Ansatz die erste kommerziell verfügbare, auf Metamaterial basierende und elektronisch gesteuerte Satelliten-Flachantenne möglich gemacht. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im Stand, und zwar für jedes Fahrzeug, Schiff oder Flugzeug oder jede feste Plattform. Sie versetzen verschiedene Branchen auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von satellitengestützten Kapazitäten im Weltraum zu verändern.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.

Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

