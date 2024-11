RoslinCT freut sich, die Ernennung von Dr. Jessica Carmen zum Chief Commercial Officer in sein globales Führungsteam bekannt zu geben. Dr. Carmen bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Lizenzierung und Marketing in der Zell- und Gentherapiebranche mit und war zuletzt als Vice President of Business Development bei Kincell Bio tätig.

Dr. Carmen wird für die Leitung und Koordination aller kommerziellen Aktivitäten von RoslinCT verantwortlich sein, einschließlich der Vermarktung unserer umfangreichen technischen Fähigkeiten, der Förderung der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und der Unterstützung von Kundenbeziehungen. Sie wird Teil des integrierten globalen Führungsteams und eng mit unseren Betrieben in den wichtigen Life-Science-Zentren Boston und Edinburgh zusammenarbeiten.

"Wir freuen uns sehr, Jessica bei RoslinCT willkommen zu heißen, um mehr Entwickler von Zelltherapien für unsere Standorte zu gewinnen und sicherzustellen, dass wir unseren technischen Support für weitere innovative Produkte, die wir bereits für Patienten herstellen, weiter ausbauen können", sagte Geoffrey Hamilton-Fairley, Executive Chairman. "Jessica bringt ein umfangreiches Netzwerk in der Branche, ein tiefes Verständnis für die technischen Aspekte der Herstellung zellbasierter Medikamente und eine starke Erfolgsbilanz beim Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen mit Entwicklern von Zell- und Gentherapien mit."

"Ich freue mich darauf, dem globalen Führungsteam von RoslinCT beizutreten, während wir die Mission des Unternehmens umsetzen, an der Spitze der innovativen Herstellung von Zelltherapien zu bleiben", sagte Dr. Carmen. "RoslinCT ist ein vertrauenswürdiger Marktführer in der Herstellung von klinischen und kommerziellen Chargen von Zelltherapien, und ich freue mich darauf, das langfristige Wachstum dieses Unternehmens für die Entwickler von Therapien und die Patienten, die auf ihre bahnbrechenden Behandlungen angewiesen sind, voranzutreiben."

Über Dr. Jessica Carmen

Dr. Carmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Zell- und Gentherapiebranche. Zuvor war sie Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung bei Kincell Bio, einem Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO) mit Schwerpunkt auf Zelltherapien. In beratender Funktion unterstützte sie das Geschäftsentwicklungsteam von Oxford Biomedica, einem Hersteller von klinischen und kommerziellen viralen Vektoren. Sie verfügt über ein breites technisches Wissen im Bereich der Zell- und Gentherapien, ein tiefes Verständnis für die Herstellung dieser innovativen Medikamente und einzigartige Einblicke in die Vermarktung von Instrumenten und Dienstleistungen zur Unterstützung der Herstellung dieser Therapien. In ihren früheren Positionen war sie bei MaxCyte für die Auslizenzierung einer nicht-viralen Basistechnologie für die Zelltechnik verantwortlich. Sie war auch maßgeblich an der Gründung von Partnerschaften mit Entwicklern zellbasierter Medikamente beteiligt, während sie das Geschäft mit der Auftragsfertigung von Zelltherapien bei Lonza ausbaute. Darüber hinaus spielte Dr. Carmen eine Schlüsselrolle bei der Einrichtung des Standards Coordinating Body for Regenerative Medicines und ist derzeit Vizepräsidentin des Vorstands. Sie war Mitglied des Science and Technology Committee der Alliance for Regenerative Medicine und Mitglied des Commercialization Committee der International Society of Cellular Therapy. Dr. Carmen erwarb ihren Doktortitel an der Johns Hopkins University School of Public Health und einen Bachelor of Science an der University of Florida.

Über RoslinCT

RoslinCT ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf fortschrittliche Zell- und Gentherapien spezialisiert hat. RoslinCT wurde 2006 gegründet und basiert auf der bahnbrechenden Klonierungstechnologie von Dolly dem Schaf am Roslin Institute im Jahr 1996. RoslinCT hat sich modernste Wissenschaft zunutze gemacht, um die Entwicklung von Humanarzneimitteln voranzutreiben. Mit einer bemerkenswerten Tradition auf diesem Gebiet hat das Unternehmen bedeutende Meilensteine erreicht. Dazu gehört, dass es zu den ersten Unternehmen weltweit gehört, die klinisch einsetzbare humane pluripotente Stammzellen herstellen. In Zusammenarbeit mit Partnern hat RoslinCT auch das erste CRISPR-editierte Zelltherapieprodukt für eine schwere Erbkrankheit entwickelt und von der frühen Entwicklung bis zur Vermarktung gebracht.

Ausgestattet mit 22 speziell angefertigten cGMP-Zelltherapie-Verarbeitungssuiten in Edinburgh, Schottland, und Hopkinton, Massachusetts, bietet RoslinCT innovative Prozess- und analytische Entwicklung, cGMP-konforme klinische und kommerzielle Herstellung für eine Vielzahl von Zelltypen für autologe und allogene Prozesse sowie cGMP-konforme iPSC-Zelllinienentwicklung, Genom-Editierung und Differenzierung.

Mit maßgeschneiderten CDMO-Lösungen ermöglicht RoslinCT seinen Partnern einen effizienten Übergang von der Entwicklung zur Vermarktung und die weltweite Bereitstellung lebensrettender Zell- und Gentherapien. RoslinCT ist ein Portfoliounternehmen von GHO Capital.

Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen finden Sie unter www.roslinct.com.

