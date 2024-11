Vasion®, ein Pionier für serverloses Drucken und orchestrierte Automatisierung, hat Vasion Output Automation auf den Markt gebracht. Es handelt sich um eine SaaS-Lösung, die das Output-Management automatisiert. So können Kunden die Vorteile modernster KI nutzen.

Vasion Output Automation kann die Abhängigkeit von altmodischer Infrastruktur vor Ort durch ein modernes, serverloses System aufheben. So werden selbst hochgradig regulierte Organisationen mit hohen Anforderungen an die Sicherheit auf die Zukunft vorbereitet. Mit dieser Lösung lassen sich sowohl der für das Unternehmen kritische Druck als auch der Druck für die Nutzer zentral über eine einzige Konsole verwalten. Back-End-Systeme werden integriert, der Output wird automatisiert und die Richtigkeit der Daten, die Umwandlung digitaler Dokumente und das Routing werden verbessert.

"Vasion Output Automation ist für unsere Kunden der nächste große Schritt auf dem Weg der digitalen Transformation. Mit unserer Plattform für orchestrierte Automation vereinen wir Druck, Output, Dokumente und Prozessautomatisierung und überführen sie in eine cloudnative Lösung, mit der jedes Unternehmen seine End-to-End-Operationen wirklich automatisieren kann. Meiner Meinung nach ist das eine Revolution und wird die heutige Arbeitsweise von Unternehmen vollkommen verändern," sagte Vasion Chief Product Technology Officer Corey Ercanbrack.

Vasion Output Automation ist das wichtigste Produkt, das Vasion im Herbst 2024 einführt. Hauptvorteile sind:

Zentralisierte Steuerung und Berichterstattung: Die neue Output Automation Console bietet die Flexibilität, die Auslieferung von Dokumenten direkt über eine zentrale Schnittstelle zu verwalten und darüber Probleme zu beheben. Das vereinfacht den Betrieb und macht ihn effizienter.

Weitere Innovationen für Automatisierung von Vasion in diesem Herbst:

Vasion Output Automation ist Teil der Plattform für orchestrierte Automatisierung, Vasion Automate. Im Herbst wurden folgende Produkte eingeführt:

Web Print: Gäste können direkt von ihrem Webbrowser aus über einen Webportallink drucken, ganz ohne Installation von zusätzlichen Servern, Treibern, Agenten oder die Einbeziehung von Administratoren. IT-Führungskräfte behalten die komplette Übersicht über ihre Druckumgebung und dennoch ist es einfach für Gäste zu drucken.

Zu den Verbesserungen gehört Off Network Cloud Print (ONCP), nun mit komplettem Support für HP-Drucker, mobil und Chromebooks. Mobiles Scannen: Digitalisierung von Dokumenten unterwegs mit Mobilgeräten und Versand an zahlreiche Ziele, wie E-Mail oder Anbieter von Cloud-Speichern.

Digitalisierung von Dokumenten unterwegs mit Mobilgeräten und Versand an zahlreiche Ziele, wie E-Mail oder Anbieter von Cloud-Speichern. KI-unterstützte Ergebnisse auf Formularen: Vereinfachung von komplexen Datenanalysen über natürliche Sprache und Ausgabe der Ergebnisse auf Formularen. Das führt zu neuen Erkenntnissen dank einer besseren Auswertung Ihrer Daten.

Über Vasion:

Vasion definiert die Automatisierung des Drucks neu mithilfe einer cloudnativen SaaS-Lösung. Nun ist das Unternehmen führend im Bereich intuitive orchestrierte Automation. Organisationen können ihre digitale Transformation mit Vasion's Automatisierungsplattform vereinfachen, indem sie ihren Druck-Output an die digitale Arbeitsweise moderner Teams anpassen: Erfassung von Daten, Anwendung von KI, OCR und ICR, Erstellung und Automatisierung von Workflows, digitale Unterschriften, universelle Speicherung von Content und Suchergebnissen, integrierte Compliance-Kontrollen und cloudbasierte Output Automation, was den Druck für Endnutzer und das Output-Management zusammenführt. Vasion beschleunigt die digitale Transformation, indem Führungskräfte in die Lage versetzt werden, Integrationen zwecks Nutzung von KI in einer sicheren Zero Trust-Umgebung zu implementieren und die Automatisierung über eine einzige Plattform zu integrieren, zu verwalten und zu kontrollieren. PrinterLogic® und Vasion® sind eingetragene Handelsmarken und Vasion Automate, Vasion Output Management und Vasion Print sind Handelsmarken von Vasion in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

