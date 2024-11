81 der Lieferkettenexperten planen, im nächsten Jahr KI für die Sicherheit in Logistik und Transport einzusetzen

Eine von Netradyne auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit in der vergangenen Woche durchgeführte Delegate-Studie hat das ungenutzte Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) zur Steigerung der Flottensicherheit für mehr Präzision und Rentabilität in der Logistik und im Transportwesen der Lieferkette aufgezeigt. Derzeit nutzen nur 33 der Befragten KI zur Bewertung und Überwachung der Flottensicherheitsleistung. 81 planen jedoch, innerhalb des nächsten Jahres KI-Plattformen einzuführen, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen, um die Betriebsleistung zu verbessern.

Die Herausforderungen für Drittanbieter von Logistikdienstleistungen

Die Umfrage hebt Genauigkeit, Pünktlichkeit und Kosteneffizienz als die obersten Prioritäten bei der Warenlieferung hervor, die von 57 bzw. 31 der Fachleute für Lieferketten genannt wurden. Trotz der Bedeutung der Präzision in Logistik und Transport stehen Unternehmen jedoch vor anhaltenden Hindernissen, wobei mangelnde Flottentransparenz und begrenzte Fahrerverfügbarkeit als Hauptfaktoren genannt werden, die die Liefergenauigkeit beeinträchtigen.

Unfälle sind ein weiteres kritisches Problem, das zu Produktschäden beim Transport beiträgt, das Markenimage schädigt, das Wohlbefinden und die Verfügbarkeit der Fahrer beeinträchtigt und die Kosten in die Höhe treibt. Erschreckenderweise waren 46 der Befragten unsicher, welche finanziellen Auswirkungen Unfälle insgesamt auf ihr Unternehmen haben.

Veraltete Technologien schränken die Datengenauigkeit ein

Daten sind für das Flottenmanagement und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. 52 der Befragten tauschen bereits Daten mit Partnern aus, um die Sicherheitsstandards zu verbessern. Viele aktuelle Systeme basieren jedoch auf veralteten Technologien wie Telematik und GPS, die nur über eine begrenzte Funktionalität verfügen. Wie der deutliche Anstieg derjenigen zeigt, die planen, KI in das Flottensicherheitsmanagement einzuführen, erkennen die Lieferkettenteams zunehmend den Wert KI-gestützter Daten aufgrund ihrer Präzision und ihrer Fähigkeit, aussagekräftigere Einblicke in den Flottenbetrieb zu liefern.

KI-gestützte Daten: Der Schlüssel zu einem sichereren und effizienteren Flottenbetrieb

Die Integration von KI-Tools in Warenlieferprozesse bietet erhebliche Vorteile. KI-gestützte Lösungen können die Liefergenauigkeit und -pünktlichkeit verbessern, indem sie die Flottentransparenz und die Verfügbarkeit der Fahrer erhöhen. Sie können Daten analysieren, um Unfälle vorherzusagen und zu verhindern, Verkehrsverstöße zu reduzieren und das Fahrverhalten zu verbessern. Durch die Ermöglichung eines datengesteuerten Flottenmanagements trägt KI zu einer sichereren und effizienteren Flotte bei, indem sie Drittanbietern von Logistikdienstleistungen (3PL) eine bessere Übersicht und Kontrolle über ihre Abläufe bietet und die Kosten erheblich senkt. Diese Kosteneinsparungen wirken sich direkt auf die Rentabilität aus und machen KI zu einem unschätzbaren Vorteil.

"Das Transportwesen ist von Natur aus ein hartes Geschäft. Durch die gestiegene Anzahl an Verkehrsteilnehmern und unvorhersehbare Bedingungen sind Logistikdienstleister mehr denn je Risiken ausgesetzt. Herausforderungen wie steigende Erwartungen der Endkunden an eine schnelle und reibungslose Lieferung, steigende Kosten, schrumpfende Märkte und zunehmend wählerische Versicherer erhöhen den Druck auf die Lieferketten-Teams. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist Transparenz im Flottenbetrieb von entscheidender Bedeutung, und KI erweist sich als wichtiges Instrument zur Verbesserung dieser Transparenz", kommentierte Durgadutt Nedungadi, Senior-Vizepräsident für das internationale Geschäft bei Netradyne.

"KI-Technologien, dieauf Bildern basieren, können dazu beitragen, viele dieser Herausforderungen zu bewältigen, indem sie Echtzeit-Einblicke liefern, die die Sicherheit erhöhen, potenzielle Probleme vorhersagen und rechtzeitige Eingriffe sicherstellen. Da die Branche immer komplexer wird, setzen führende Unternehmen in der Lieferkette zunehmend auf KI-gestützte Datenanalysen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten", so Durgadutt abschließend.

