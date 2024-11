Michael Toh bringt mehr als 20 Jahre Führungs- und einschlägige Branchenerfahrung bei Copeland ein

Copeland, ein globaler Anbieter nachhaltiger Klimalösungen, gab bekannt, dass Michael Toh dem Unternehmen als Präsident der regionalen Geschäftseinheit Asien-Pazifik beigetreten ist. Copeland ist ein eigenständiges Portfoliounternehmen von Blackstone, dem weltweit größten alternativen Vermögensverwalter, innerhalb seines Capital Partners Fund XIII.

Michael Toh, President Asia-Pacific for Copeland (Photo: Business Wire)

"Michaels tiefgreifende Kenntnisse der HLK-Branche in Kombination mit seiner umfassenden Führungserfahrung in ganz Asien machen ihn zu einer idealen Führungspersönlichkeit für unser Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum", sagte Ross B. Shuster, Chief Executive Officer von Copeland. "Seine nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen wachsen zu lassen, gepaart mit seinem strategischen Innovationsansatz, passen gut zu unserer strategischen Ausrichtung, da wir unsere Präsenz in den Branchen HLK, Kühlkette und Industrie im gesamten asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen."

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der HLK-Branche und verwandten Branchen hat Toh nachweislich das Wachstum und die Rentabilität in dynamischen Marktbedingungen vorangetrieben. Bevor er zu Copeland kam, leitete Toh die Geschäfte von Georg Fischer im asiatisch-pazifischen Raum. Er leitete das Verkaufsteam von Honeywell Building Solutions für den asiatisch-pazifischen Raum und hatte zahlreiche Führungspositionen in den Betrieben von Johnson Controls in Singapur, Malaysia und China inne. Toh hatte auch bedeutende Führungs- und Aufsichtsaufgaben als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Chinaust Group, einem Joint Venture mit einem börsennotierten staatlichen Unternehmen in China, inne und war Mitglied des Global Executive Management Teams für Rohrleitungssysteme.

"Ich freue mich, bei Copeland einzusteigen und darauf, Wachstum und Innovation in dieser dynamischen Region voranzutreiben", sagte Toh. "Copeland ist gut positioniert, um zur Lösung einiger der komplexesten Klimaherausforderungen der Welt beizutragen, indem es die Energiewende ermöglicht, den Übergang zu einem niedrigen Treibhauspotenzial und natürlichen Kältemitteln beschleunigt und verderbliche Lebensmittel und wichtige Medikamente während der gesamten Kühlkette schützt."

Die Ernennung von Toh ist ein weiterer Schritt nach vorne für Copeland, nachdem das Unternehmen 2023 zu einem eigenständigen Unternehmen geworden ist. Das Unternehmen baut sein Führungsteam weiter auf und stärkt es und setzt seine Wachstumsstrategien mit Schwerpunkt auf Kunden, Innovation und Nachhaltigkeit um.

Über Copeland

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für Heizung, Kühlung, Kühlketten und Industrie. Wir helfen gewerblichen, industriellen, kältetechnischen und privaten Kunden, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Wir begegnen Problemen wie dem Klimawandel, wachsenden Bevölkerungszahlen, der Stromnachfrage und komplexen globalen Lieferketten mit Innovationen, die die Energiewende vorantreiben, die Einführung klimafreundlicher Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) und natürlicher Kältemittel beschleunigen und die wichtigsten Güter der Welt durch eine effiziente und nachhaltige Kühlkette schützen. Wir beschäftigen über 18.000 Mitarbeiter, die in mehr als 40 Ländern vor Ort sind eine globale Präsenz, die es uns ermöglicht, Kunden überall auf der Welt zu bedienen und Herausforderungen mit Skalierbarkeit und Schnelligkeit zu begegnen. Unsere branchenführenden Marken und unser diversifiziertes Portfolio bieten Innovationen und Technologien, die sich in über 200 Millionen Installationen weltweit bewährt haben. Gemeinsam schaffen wir nachhaltige Lösungen, die das Leben verbessern und den Planeten heute und für zukünftige Generationen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter copeland.com.

