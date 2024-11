Unabhängige Studie von Omdia im Auftrag von BriefCam zeigt, dass über 85 der Unternehmen innerhalb eines Jahres einen exponentiellen ROI erzielen

BriefCam®, ein führender Anbieter innovativer, KI-gestützter Videoanalyselösungen, gab heute die Ergebnisse einer bahnbrechenden unabhängigen Studie zur Kapitalrendite (ROI) von Videoanalysetechnologie bekannt. Die von Omdia im Auftrag von BriefCam durchgeführte Studie zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der Unternehmen bereits im ersten Jahr nach der Implementierung eine Rendite aus ihrer Investition in Videoanalyselösungen erzielt.

Zu den wichtigsten Erken:ntnissen des Berichts gehören

Mehr als 85 der befragten Endnutzer erzielten innerhalb eines Jahres eine Rendite aus ihrer Videoanalyselösung

69 der Endnutzer stimmten zu, dass ihre Videoanalyselösung eine lohnende finanzielle Investition war

Zu den wichtigsten Bereichen, in denen sich die Lösung auswirkte, gehörten die Reduzierung von Diebstahl/Verlust, die Senkung der Kosten für den Sicherheitsdienst und die Verringerung des Zeitaufwands für Sicherheitsaufgaben

"Diese Studie bestätigt, was wir schon lange wissen dass Videoanalyse einen schnellen, greifbaren Mehrwert für Unternehmen in allen Branchen bietet", sagte Asaf Weisbrot, Chief Revenue Officer von BriefCam. "Während die Technologie weiter voranschreitet, sehen wir nicht nur, dass Videoanalyse die Sicherheit entscheidend verbessert, sondern auch, dass sie sich zu einer leistungsstarken Quelle für Geschäftsinformationen entwickelt."

Für die Studie wurden 140 Endnutzer von Videoanalyselösungen in Nordamerika und Europa befragt. Die Befragten kamen aus verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Transportwesen, Bildungswesen, Gesundheitswesen und mehr.

"Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen Renditen aus Investitionen in Videoanalysen erzielen, ist bemerkenswert", so Keir Hoppe, Chief Marketing Officer bei BriefCam. "Technologien wie BriefCam beweisen ihren Wert in höchstem Maße, und zwar nicht nur für Sicherheitsanwendungen, sondern auch für die betriebliche Effizienz in ganzen Unternehmen."

Der vollständige Bericht "The ROI of Video Analytics" kann hier heruntergeladen werden.

Über BriefCam

BriefCam® ist der führende Anbieter von Videoanalysesoftware, die es Menschen, Gemeinden und Unternehmen jeder Größe ermöglicht, den Wert von Videoüberwachungsinhalten zu erschließen. Die Videoanalyseplattform von BriefCam bietet genaue, flexible und umfassende Lösungen und liefert wertvolle Erkenntnisse, um Ermittlungen zu beschleunigen, das Situationsbewusstsein zu erhöhen und die operative Intelligenz für Organisationen zu verbessern, die von Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden bis hin zu Einzelhandels- und Gastgewerbebetrieben sowie Einrichtungen des Gesundheits- und Bankwesens reichen.

Die VIDEO-SYNOPSIS®-Technologie ist eine eingetragene Marke von BriefCam, Ltd. Weitere Informationen über die Software-, Hardware- und Architekturlösungen von BriefCam für die Videoinhaltsanalyse finden Sie unter www.BriefCam.com.

