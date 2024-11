Matrix Executions, ein Broker-Dealer und Anbieter von Handelstechnologien, der ausschließlich als Agent auftritt, hat eine umfassende elektronische Zugangslösung für die von der CBOE angebotene Global Trading Hours Session (GTH) auf den Markt gebracht. Mit dieser Erweiterung der Matrix-Technologieinfrastruktur erhalten institutionelle Händler die Möglichkeit, eine breit gestreute Marktvolatilität in Optionen auf den S&P 500 Index, den CBOE Volatility Index (VIX) und den Mini-SPX Index fast 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche zu handeln und abzusichern.

Der elektronische Zugang von Matrix zu GTH ermöglicht Händlern, Aufträge in den Optionen SPX, VIX und XSP während der globalen Handelssitzung von 19.15 Uhr bis 8.25 Uhr CST zu routen und auszuführen. Die aktualisierte Technologie und Abdeckung unterstützt auch einen erweiterten Handel mit US-Aktien zwischen 3 Uhr und 19 Uhr CST. Diese verlängerten Handelszeiten ergänzen die regulären US-Börsenhandelszeiten und Options-Curb-Sessions von Matrix.

"Nach dem GTH-Start im vergangenen Jahr haben wir daran gearbeitet, einen eingeschränkten Zugang zu den erweiterten Handelszeiten anzubieten, um die Besonderheiten der fragmentierten Handelssitzung kennenzulernen. Auf diese Weise haben wir Erfahrungen gesammelt und herausgefunden, was erforderlich ist, um eine vollständige Abdeckung für die gesamte Session zu realisieren", erklärt Allen Greenberg, COO bei Matrix Executions.

Über den GTH-Zugang können inländische Händler über Nacht Positionen eröffnen oder absichern und globale Händler in den Regionen EMEA und APAC während ihrer lokalen Handelszeiten am US-Optionsmarkt Transaktionen ausführen. Matrix plant die Integration der Matrix QRX ATS-Technologie in seine GTH-Order-Routing-Strategie, um die Liquidität zu erhöhen und die Preise während der globalen Session zu verbessern.

"Wir haben eine anhaltende weltweite Nachfrage nach US-amerikanischen börsennotierten Optionen festgestellt, und vor dem Hintergrund der aktuellen makroökonomischen Bedingungen ist eine volatilitätsbasierte Absicherung rund um die Uhr geboten. Nach unserer Überzeugung ist es notwendig, eine effiziente Technologie und Abdeckung für die gesamte GTH-Session sicherzustellen, um die Händler zu jeder Zeit und an jedem Ort zu unterstützen", erläutert Mike Sparacino, Head of Options Routing Strategy bei Matrix.

Über Matrix Executions:

Matrix Executions ist ein in Chicago ansässiger Broker-Dealer, der ausschließlich als Agent tätig ist und auf innovative Handelslösungen für Aktien und Optionen spezialisiert ist. Wir widmen uns dem Ziel, innovative Produkte bereitzustellen, die Händler in einer sich kontinuierlich weiterentwickelnden Marktlandschaft im Hinblick auf Transparenz, Anpassung und Innovation stärken. Wir streben an, der institutionellen Handelsgemeinschaft außergewöhnliche Lösungen und Ergebnisse liefern.

Weitere Informationen über Matrix Executions und GTH Access erhalten Sie bei sales@matrixexecutions.com oder auf unserer Website www.matrixexecutions.com.

