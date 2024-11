Güntner, ein weltweiter Marktführer in der Kälte- und Wärmetauschertechnologie, heißt heute Michael Bauer als Global Vice President for Growth and Success willkommen. In dieser Funktion wird Bauer für die strategische Ausrichtung von A-HEAT der Holding-Gesellschaft der Güntner Group, einem Marktführer in der Wärmetauschertechnologie verantwortlich sein. Dabei wird er sich auf die Stärkung von Vertriebs-, Marketing- und Service-Initiativen konzentrieren, die das weltweite Wachstum fördern und den Einfluss des Unternehmens in der Kältetechnik stärken sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241104183273/de/

Michael Bauer, Global Vice President for Growth and Success (Photo: Business Wire)

"Michael Bauer und die Güntner Group haben einiges gemeinsam. Er ist hochangesehen in der weltweiten Wärmetauscherbranche, und wir hatte die Ehre, jahrzehntelang mit ihm zu arbeiten" sagte Christian Weiser, CEO von A-HEAT. "Wir wissen um seine Professionalität und Zuverlässigkeit, und wir haben keinen Zweifel, dass er unseren Kunden und Stakeholdern die Wertschöpfung bringen wird, die wir suchen."

Die Berufung von Bauer folgt auf eine 38-jährige herausragende Karriere in der Branche. In dieser Zeit hatte er Führungsrollen in einigen der namhaftesten Unternehmen der Branche inne, darunter TROX GmbH, FläktGroup, Systemair, ebm-papst, BITZER und zuletzt Multi-Wing Group ApS. Seine umfangreiche Erfahrung erstreckt sich sowohl auf die System- als auch die Komponentenfertigung, wobei seine besonderen Kompetenzen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertriebsstrategien und interkulturelle Führung liegen.

"Ich freue mich sehr, einem so innovativen und vorausschauenden Team anzugehören, dessen Mitglieder ich vielfach schon seit Jahren kenne", sagte Bauer. "Ich freue mich darauf, meinen Beitrag zum Wachstum der A-HEAT-Gruppe zu leisten und unseren Einfluss in der Branche zu verstärken, was uns zu noch größerem Erfolg verhelfen wird."

Im Verlauf seiner internationalen Karriere konnte Bauer auch einzigartige Einblicke gewinnen, lebte und arbeitete er doch in Schlüsselregionen wie den USA, Singapur, Japan, China und jetzt im Nahen Osten. Mit dieser globalen Erfahrung ist er bestens aufgestellt, um die weltweiten Initiativen von A-HEAT zu leiten und so dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auch in Zukunft den sich ständig wandelnden Bedürfnissen eines dynamischen und wettbewerbsorientierten Marktumfelds gerecht zu werden.

Weitere Informationen über Güntner finden Sie unter https://guntner.com/.

Über Güntner

Güntner ist weltweiter Marktführer bei der Herstellung von Komponenten für die Kälte- und Klimatechnik. Mit mehr als 4.000 Beschäftigten, Niederlassungen in über 50 Ländern und sechs Produktionsstätten in Europa, Asien und Amerika ist das Unternehmen auf allen Märkten stark vertreten. Eine jahrzehntelange Branchenerfahrung und die konsequente Integration neuester Technologien und Forschungserkenntnisse bilden das Fundament für den hohen Qualitätsstandard der Lösungen von Güntner. Von frischen Lebensmitteln über angenehme Raumtemperaturen in Bürogebäuden bis hin zu Rechenzentrumslösungen und Energieerzeugung die Lösungen von Güntner übernehmen Funktionen, die für unseren Alltag unverzichtbar sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241104183273/de/

Contacts:

Haley Hartmann

haley@reputationpartners.com

Lady Acuña

Lady.acuna@guntner.com