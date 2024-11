DJ IG ruft zu Arbeitsniederlegungen in 45 Betrieben auf

DOW JONES -- Die IG Metall ruft in 45 Betrieben am Dienstag bayernweit die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie zu Arbeitsniederlegungen auf. Vor zahlreichen Werken sollen Kundgebungen stattfinden, die größte bei Bosch in Bamberg, teilte die Gewerkschaft mit. Auch bei Bosch in Ansbach soll es eine große Kundgebung geben, an der sich fünf weitere Betriebe aus der Region beteiligen.

Drei große Kundgebungen sind laut IG Metall in Schwaben geplant: Bei Premium Aerotec und Renk in Augsburg sowie vor den Grob-Werken in Mindelheim, die von den Warnstreikenden zuvor mit einem Demonstrationszug umrundet werden. Weitere Großkundgebungen gebe es bei MAN Truck & Bus in München sowie mit jeweils mehreren Betrieben in Bad Neustadt und Regensburg.

Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott sagt: "Der Ärger in den Belegschaften ist groß, dass die Arbeitgeber ihr Angebot nicht nachgebessert haben und obendrein bei sinkender Rendite automatisch Sonderzahlungen kürzen wollen. Die Beschäftigten zeigen ihren Unmut bei unseren Warnstreiks, die wir im Laufe der Woche weiter intensivieren werden."

November 04, 2024

