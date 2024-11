Neue Kits erfordern nur eine geringe Materialmenge und bieten Forschern, die mit einzelnen Zellen arbeiten, mehr Flexibilität und Leistung

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Einzelzell-Sequenzierungslösungen, gab heute die Einführung und Verfügbarkeit von Evercode Low Input Fixation-Kits für Zellen und Zellkerne bekannt. Die neuen Kits unterstützen Forscher, die über eine geringe Anzahl von Ausgangszellen oder -kernen verfügen und normalerweise nicht in der Lage wären, eine Einzelzellsequenzierung mit fixierten Zellen durchzuführen.

Die Fixierung ist eine Strategie, die von vielen Forschern im Bereich der Einzelzellforschung eingesetzt wird, da sie es ermöglicht, Proben zu verschiedenen Zeitpunkten zu sammeln und dann die Bibliotheksvorbereitung und Sequenzierung auf einmal durchzuführen, wenn alle Proben vorhanden sind. Eine bekannte Herausforderung bei allen Fixierungstechnologien besteht jedoch darin, dass sie eine bestimmte Anzahl von Zellen oder Zellkernen erfordern, in der Regel 50.000 oder mehr. Mit den neuen Kits von Parse können Forscher bereits mit 10.000 Zellen oder Zellkernen beginnen.

Die neuen Fixierungskits mit geringem Materialeinsatz sind ideal für Forscher, die mit begrenzten Zellmengen unter verschiedenen Bedingungen arbeiten oder seltene und wertvolle Proben handhaben. Diese Kits bieten eine größere Flexibilität und Zugang zur Einzelzellanalyse, sodass Kunden bis zu 96 Proben gleichzeitig im Plattenformat fixieren können. Diese Aktualisierung verbessert Anwendungen wie das Hochdurchsatz-Wirkstoff-Screening und die Erstellung von Profilen von Patientenproben aus großen Kohorten erheblich.

"Die Veröffentlichung der Evercode Low Input Fixation-Kits ist eine direkte Reaktion auf das Feedback, das wir von unseren Kunden erhalten haben", erklärt Dr. Charlie Roco, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Die Kits sind ein weiterer Schritt, um der Forschungsgemeinschaft einen besseren Zugang und mehr Flexibilität bei der Durchführung von Einzelzellstudien zu ermöglichen."

Die neuen Kits sind ab sofort versandbereit. Mitglieder des Parse-Teams werden bei ASHG vor Ort sein, um weitere Details zu Evercode Low Input Fixation-Kits für Zellen und Zellkerne zu enthüllen. Besuchen Sie das Team während der gesamten Konferenz am Stand Nr. 703.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital beschafft und wird inzwischen von über 2.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241104715876/de/

Contacts:

Shev Rush, SRPR

shev@shevrushpr.com 213.503.4828