WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem turbulenten Wahlkampf wird in den USA an diesem Dienstag gewählt. Die Demokratin Kamala Harris (60) will die erste Präsidentin des Landes werden. Der Republikaner Donald Trump (78), der von 2017 bis 2021 Präsident war, will wieder ins Weiße Haus einziehen. Es könnte die potenziell folgenreichste Wahl der vergangenen Jahrzehnte werden, bei der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen abzeichnet.

Neben dem Präsidentenamt stehen am Dienstag auch alle Sitze des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl.

Im Wahlkampf warnten Harris und Trump vor verheerenden Folgen, sollte der jeweilige Gegenkandidat gewinnen. Ursprünglich wollte US-Präsident Joe Biden für die Demokraten erneut antreten. Doch nach Zweifeln an seiner mentalen Fitness und wegen seines Alters zog sich der 81-Jährige zurück. Kurz zuvor war auf Trump ein Attentat verübt worden, bei dem der Republikaner am Ohr verletzt wurde.

Der Wahlkampf konzentrierte sich auf "Swing States" wie Pennsylvania, bei denen nicht feststeht, ob aus Tradition der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten siegen wird.

Schon vor dem Wahltag hatten rund 78 Millionen US-Bürger per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen frühzeitig abgestimmt. Das entsprach rund der Hälfte aller Wähler im Jahr 2020.

Trump hat vor der Wahl offen gelassen, ob er das Resultat akzeptieren wird. Seine Wahlniederlage von 2020 erkennt er bis heute nicht an./trö/DP/jha