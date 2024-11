Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto Accelerating Net5.5G, Striding to Intelligence fand heute während des Ultra-Broadband Forums (UBBF) 2024 der Net5.5G Intelligent IP Network Summit statt. Weltweit führende Netzbetreiber, Branchenorganisationen, Regierungsbehörden und Gerätehersteller kamen auf dem Gipfel zusammen, um sich über bahnbrechende Anwendungsfälle der Net5.5G-IP-Netzentwicklung und der digitalen Transformation der Branche auszutauschen. Außerdem wurde das globale Net5.5G Pioneer Program ins Leben gerufen, das die Akteure der Branche auffordert, die kommerzielle Einführung von Net5.5G zu beschleunigen und den Wohlstand der Festnetzbranche zu fördern.Martin Creaner, Generaldirektor des WBBA, gab Einblicke in die globalen Netzentwicklungstrends im KI-Zeitalter und machte Vorschläge für die weitere Entwicklung. Er sprach darüber, dass der Bandbreitenbedarf und die Anzahl der Verbindungen für Anwendungen wie AIGC im Zeitalter der KI ständig steigen. Die Betreiber müssen differenzierte Erfahrungen in den Netzen bieten. Daher hat WBBA das Net5.5G Pioneer Program ins Leben gerufen, um eine schnelle und qualitativ hochwertige End-to-End-Netzinfrastruktur aufzubauen.Xu Huan, Vizepräsident für den Bereich Router, Huawei-Produktlinie für Datenkommunikation, hielt eine Rede mit dem Titel Net5.5G Converged IP Network, Inspiring New Growth. Er ist der Meinung, dass Ultrabreitband 400GE/800GE, elastische Erlebnisgarantie auf der Grundlage von SRv6 und Slicing sowie ADN L4-Fähigkeiten von Network Digital Map den Netzbetreibern helfen, Net5.5G konvergierte IP-Zielnetze aufzubauen und neues Wachstum zu erzielen.Auf dem Gipfel berichteten Vertreter von weltweit führenden Netzbetreibern wie Turkcell Türkiye über ihre kommerziellen Anwendungsfälle von Net5.5G. Mehmet Durmus, stellvertretender Direktor für IP/MPLS- und Rechenzentrumsnetzwerke, Turkcell Türkiye, sagte, dass Turkcell auf der Grundlage seiner Vision "Überlegene digitale Dienste für eine bessere Zukunft" weiterhin Netze aufbauen wird, die auf Net5.5G ausgerichtet sind, Schlüsseltechnologien wie 400GE/SRv6/Network Digital Map im Zielnetz kommerziell einsetzen, hochwertige Netzinfrastrukturen aufbauen und kontinuierlich Innovationen durchführen wird, um den Kunden erstklassige digitale Dienste anzubieten.Mohamed Ben Amor, Generaldirektor der AICTO, hielt eine Rede mit dem Titel Arab-African Region: Towards Net5.5G-based Future Network Infrastructure. Er wies darauf hin, dass die AICTO bei der Gründung des Arab IPv6 Councils federführend war, um die Einführung von Net5.5G in den arabischen und afrikanischen Regionen aktiv zu fördern und den Arabischen Horizont 2030 zu verwirklichen. Er sagte auch, dass die AICTO weiterhin mit allen regionalen Partnern zusammenarbeiten wird, um eine zukünftige Hochgeschwindigkeits- und Qualitätsnetzinfrastruktur auf der Grundlage von Net5.5G aufzubauen.Ibrahim Senyonga, Geschäftsführer für EBU, MTN Uganda, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Huawei, um unseren Kunden eine innovative SASE-Lösung anbieten zu können. Die Zusammenarbeit wird unsere Führungsposition auf dem Unternehmensmarkt im südlichen Afrika festigen und den Kunden zu einer reibungslosen intelligenten Transformation verhelfen."Zum Abschluss des Gipfels fand die Auftaktveranstaltung des Net5.5G Pioneer Program statt. Zur Anerkennung von Netzbetreibern, die bemerkenswerte Leistungen bei der Einführung von Net5.5G erbracht haben, und zur Beschleunigung der weltweiten Einführung wurde die Net5.5G Pioneer Award Ceremony veranstaltet, bei der über 10 Netzbetreiber ausgezeichnet wurden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547954/image_5009699_25441735.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/net5-5g-intelligent-ip-network-summit-schlieWt-erfolgreich-ab-und-beschleunigt-die-weltweite-kommerzielle-einfuhrung-von-net5-5g-302296255.htmlPressekontakt:Venzo Hu,huyuheng2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5901522