DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 5. November

=== *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Industrieproduktion September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 52,4 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gespräch mit somalischem Präsidenten Sheikh Mohamud, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -84,00 Mrd USD zuvor: -70,43 Mrd USD 14:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:45 DE/Unions-Fraktionsvorsitzender Merz, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 15:30 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung zum 15-jährigen Bestehen der französischen Wettbewerbsbehörde *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,7 Punkte zuvor: 54,9 Punkte 19:30 US/EZB-Direktorin Schnabel, Rede an der Harvard University *** - US/US/Präsidentschafts- und Kongresswahlen - DE/Pkw-Neuzulassungszahlen für Oktober, KBA, VDA und VDIK - IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Ankündigung weiterer Anreize zur Ankurbelung der Wirtschaft (seit 04.11. bis 08.11.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 04, 2024 23:59 ET (04:59 GMT)

