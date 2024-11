EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Zwischenbericht

Redcare Pharmacy: Starkes Wachstum im dritten Quartal bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 2%. Rx-Momentum in Deutschland mit einem Umsatzplus von über 130% weiter beschleunigt.



05.11.2024 / 06:30 CET/CEST

Redcare Pharmacy: Starkes Wachstum im dritten Quartal bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 2%. Rx-Momentum in Deutschland mit einem Umsatzplus von über 130% weiter beschleunigt. Konzernumsatz wächst im dritten Quartal um 21% auf EUR 575 Mio. und im bisherigen Jahresverlauf um 34% auf EUR 1,7 Mrd.

Non-Rx-Umsatz mit 20% Wachstum auf EUR 383 Mio. in Q3 (Neunmonatszeitraum 20% auf EUR 1,2 Mrd.); Rx-Umsatz mit 23% Wachstum auf EUR 191 Mio. in Q3 (Neunmonatszeitraum von 80% auf EUR 518 Mio.).

In Deutschland belief sich der Rx-Umsatz in Q3 auf EUR 69 Mio. (+81%) und damit auf EUR 157 Mio. im Jahresverlauf. Die dynamische Entwicklung setzte sich in Q4 mit einer Beschleunigung des Wachstums auf über 130% im Oktober fort.

Positive bereinigte EBITDA-Marge von 2% in Q3 und 2,3% im Neunmonatszeitraum.

Auf Kurs zur Erreichung aller Ziele für 2024. Sevenum, die Niederlande, 5. November 2024. Redcare Pharmacy hat heute die endgültigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Konzernumsatz für die ersten neun Monate des Jahres belief sich auf EUR 1,7 Mrd., was einer Steigerung von 33,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht (9M 2023: EUR 1,3 Mrd.). Das bereinigte EBITDA betrug EUR 11,4 Mio. im dritten Quartal und EUR 38,2 Mio. im bisherigen Jahresverlauf. Dies entspricht einer Marge von 2,3% (9M 2023: 2,9%). Gegenüber dem Vorjahr verstärkte die Gruppe ihre Marketingaktivitäten nach der bundesweit verpflichtenden Einführung des elektronischen Rezepts im Januar und dem Launch von CardLink im Mai. Der Erfolg dieser Kampagnen zeigte sich bereits in den ersten Kunden- und Auftragszahlen für das E-Rezept. Darauf basierend, hat der Konzern seine Marketingaktivitäten zu Beginn des vierten Quartals nochmals intensiviert. Am 3. Oktober aktualisierte das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2024 (Details siehe unten). Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Wir verzeichnen einen großen Zuspruch für das elektronische Rezept in Deutschland - sowohl bei Neu- als auch bei Bestandskunden. Bereits heute nutzen rund 90 Prozent unserer E-Rezept-Kunden den vollständig digitalen Einlöseweg mittels CardLink und unserer App". Gemessen am Umsatzvolumen hat sich der Marktanteil von Redcare Pharmacy in Deutschland bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zwischen Januar 2024 und dem Ende des dritten Quartals von 0,27 % auf schätzungsweise 0,55 % verdoppelt. Jasper Eenhorst, CFO von Redcare Pharmacy, fügt hinzu: "Nach neun Monaten des laufenden Jahres beträgt unser Wachstum gegenüber dem Vorjahr 34% bei einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Wir haben die Marketingaktivitäten für Rx in Deutschland im Jahresverlauf verstärkt und uns entschieden, sie im vierten Quartal nochmals zu intensivieren. Wir sind auf Kurs, um die Prognose für das Gesamtjahr in jeder Hinsicht zu erfüllen". Die Zahl der aktiven Kund:innen der Gruppe stieg im bisherigen Jahresverlauf um 1,1 Mio. und erreichte zum Ende des dritten Quartals 11,9 Mio. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresstichtag waren es 1,4 Mio. und im Vergleich zum Ende des zweiten Quartals 0,4 Mio. mehr aktive Kund:innen. Der Net Promoter Score, ein Indikator für die Kundenzufriedenheit, lag mit 69 (9M 2023: 73), im dritten Quartal sowie im bisherigen Jahresverlauf weiterhin auf hohem Niveau. Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Segmenten. Der Umsatz im DACH-Segment, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, wuchs in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 35,8% auf EUR 1,4 Mrd. (9M 2023: EUR 1 Mrd.). Ohne MediService stieg der Umsatz im bisherigen Jahresverlauf um 21,5%. Während der Non-Rx-Umsatz im DACH-Segment mit EUR 858,5 Mio. (9M 2023: EUR 725 Mio.) um 18,3% über dem Vorjahresniveau lag, hat sich der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln um 79,8% auf EUR 517,5 Mio. (9M 2023: EUR 288 Mio.) erhöht. In Deutschland wuchs das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im dritten Quartal um 80,6% auf EUR 69 Mio. (Q3 2023: EUR 38 Mio.) bzw. um 42,3 % im Jahresverlauf. Das bereinigte EBITDA betrug EUR 49,7 Mio. (9M 2023: EUR 52 Mio.), was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,6% führte (9M 2023: 5,2%). Im Segment International (Belgien, Niederlande, Frankreich und Italien) erhöhte sich der Umsatz im Berichtszeitraum um 25,7% auf EUR 319,4 Mio. (9M 2023: EUR 254 Mio.). Das bereinigte EBITDA des Segments belief sich auf EUR -11,5 Mio. (9M 2023: EUR -15 Mio.). Dies entspricht einer Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf -3,6% gegenüber -6,0% im Vorjahreszeitraum. Update zur Geschäftsentwicklung. Der Konzernbruttogewinn für das dritte Quartal lag bei EUR 133,3 Mio. (Q3 2023: EUR 109 Mio.), ein Zuwachs von 21,9% gegenüber dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten des Jahres nahm der Bruttogewinn um 23,9% auf EUR 395,3 Mio. zu (9M 2023: EUR 319 Mio.). Die Bruttomarge erreichte im gleichen Zeitraum 23,3% (9M 2023: 25,2%). Ohne MediService (konsolidiert seit Mitte Mai 2023) lag die Bruttomarge im Berichtszeitraum bei 28% (9M 2023: 282 %). Diese Entwicklung beruht auf dem höheren Anteil verschreibungspflichtiger Arzneimittel im deutschen Markt. Die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten (SD&A) betrugen EUR 357,6 Mio. (9M 2023: EUR 282 Mio.). Im Verhältnis zum Umsatz lagen sie bei 21,1% im Vergleich zu 22,2% im Vorjahreszeitraum. Ohne MediService erhöhten sich die Vertriebs- und Verwaltungskosten im Verhältnis zum Umsatz im Jahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte auf 25,6%. Höhere Marketingkosten sowie gestiegene Mindestlöhne konnten durch Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen teilweise kompensiert werden. Der Konzern erwirtschaftete im laufenden Jahr ein EBITDA von EUR 35,1 Mio., nach EUR 27 Mio. in den ersten neun Monaten 2023. Bereinigungen für die ersten neun Monate beliefen sich auf EUR 3,1 Mio. (9M 2023: EUR 10 Mio.), davon EUR 2,5 Mio. für nicht zahlungswirksame Aufwendungen (9M 2023: EUR 9 Mio.). Mit einem bereinigten EBITDA von EUR 38,2 Mio. (9M 2023: EUR 37 Mio.) erreichte das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,3% (9M 2023: 2,9%). Das bereinigte EBITDA im dritten Quartal betrug EUR 11,4 Mio. (Q3 2023: EUR 15 Mio.) bei einer Marge von 2% (Q3 2023: 3,2%). Im Berichtsjahr haben sich die Abschreibungen von EUR 39 Mio. in den ersten neun Monaten 2023 auf EUR 50,5 Mio. erhöht. Daraus resultiert ein EBIT von EUR -15,4 Mio. (9M 2023: EUR -12 Mio.). Die höheren Abschreibungen sind auf gestiegene Investitionen in den letzten Jahren und die strategische Partnerschaft mit Galenica bezüglich MediService zurückzuführen. Der Saldo aus Finanzergebnis und Steuern belief sich auf EUR 4,7 Mio. (9M 2023: EUR 6,7 Mio.). Insgesamt ergab sich ein Konzernergebnis von EUR -20,1 Mio. (9M 2023: EUR -5 Mio.). Die liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen stiegen zum Stichtag auf EUR 210 Mio., nach EUR 204 Mio. per Ende Dezember 2023. Spatenstich in Tschechien. Am 30. Oktober begann die Errichtung eines zusätzlichen Logistikzentrums in Tschechien. Dadurch soll eine schnellere Belieferung von Kund:innen in Österreich erreicht werden, um die Kundenzufriedenheit noch weiter zu steigern. Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Die am 3. Oktober aktualisierte und veröffentlichte Prognose ist unverändert und lautet wie folgt: Konzernumsatz EUR 2,35 bis 2,5 Milliarden.

Non-Rx-Umsatzwachstum von 20 bis 25%.

MediService-Umsatzwachstum im unteren einstelligen Bereich.

Bereinigte Konzern-EBITDA-Marge von 1,2 bis 2,2%. Die mittel- bis langfristige Guidance bleibt mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 8% unverändert. Auf einen Blick. Konzern

in EUR Mio. 2023 2024 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 9M Nettoumsatz 476 531 560 561 575 1.695 Wachstum (in Prozent) 67,1 62,1 50,6 33,5 20,8 33,8 Non-Rx Umsatz 320 362 404 391 383 1.178 Wachstum (in Prozent) 27,0 23,3 19,8 20,9 20,0 20,2 Rx Umsatz 156 169 156 170 191 518 Wachstum (in Prozent) 374,2 397,0 348,7 75,7 22,5 79,8 EBITDA 11,7 13,1 10,6 14,1 10,4 35,1 EBITDA (ber.) 15,2 16,2 11,7 15,0 11,4 38,2 Ber. EBITDA-Marge 3,2 3,1 2,1 2,7 2,0

2,3



DACH

in EUR Mio. 2023 2024 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 9M Nettoumsatz 390 440 453 453 469 1.376 Wachstum (in Prozent) 74,2 68,6 56,7 35,6 20,4 35,8 EBITDA 17,5 20,4 15,5 18,4 13,8 47,8 EBITDA (ber.) 19,8 22,4 16,2 19,0 14,4 49,7 Ber. EBITDA-Marge 5,1 5,1 3,6 4,2 3,1 3,6

International

in EUR Mio. 2023 2024 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 9M Nettoumsatz

86

91

107

107

105 319 Wachstum (in Prozent)

41,1

36,4

29,2

25,3

22,7 25,7 EBITDA -5,8 -7,3 -4,9 -4,4 -3,4 -12,7 EBITDA (ber.) -4,5 -6,1 -4,4 -4,0 -3,0 -11,5 Ber. EBITDA-Marge -5,3 -6,7 -4,2 -3,7 -2,9 -3,6

Ansprechpartnerin Investor Relations: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy. Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy rund 12 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



